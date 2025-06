Apple chystá revoluci v chytré domácnosti: HomeOS dorazí už příští rok!

O velkém vstupu Applu od odvětví chytré domácnosti se mluví už dlouhé roky. Občas se zmínka o chystaných produktech či OS mihne v kódu iOS, jindy v analytických zprávách nebo útržcích z účtů leaderů na sociálních sítích. Teď to ale vypadá, že Apple konečně chystá oficiální premiéru své platformy HomeOS a to dříve, než jsme čekali.

Podle informací agentury Bloomberg Apple posunul premiéru HomeOS i s novým domácím hardwarem na jaro 2026, tedy ještě před WWDC. Klíčovou roli v tom hraje nová generace Siri, kterou Apple poprvé oficiálně představil loni v červnu na své vývojářské konferenci. Finální nasazení však bude zřejmě trvat až do příštího roku, což znamená, že nová domácí platforma od Applu se může naplno rozjet až spolu s novou Siri.

Zásadní změnou je, že Siri už nebude jen jednoduchým hlasovým asistentem, ale nabídne kontextové porozumění, schopnosti chatbotu i funkci neustálého osobního pomocníka, který bude sám navrhovat akce nebo reagovat na prostředí. A právě tento nový základ má stát i u HomeOS.

Apple údajně připravuje domácí hub podobný iPadu, který zvládne ovládat klimatizaci, zabezpečení nebo další systémy v domácnosti. Mluví se také o zařízení s pohyblivým ramenem a otočným displejem, které by mohlo připomínat třeba chytrý stojan se zobrazováním informací v reálném čase.

Velkým tématem je i technologie Thread, kterou už dnes Apple využívá třeba v HomePodu nebo Apple TV. Právě ta má být základem chytré domácnosti propojené pomocí HomeOS, a Apple podle všeho chystá silný ekosystém kompatibilních produktů. Výrobci jako IKEA už začali Thread podporovat, díky čemuž by tak měli mít uživatelé možnost postavit si skutečně komplexní Smart Home řešení.

Nejde ale jen o samotné zařízení. Apple totiž staví chytrou domácnost na svých základních technologiích. Využívá i Apple Intelligence, tedy AI framework s Foundation Models, který bude k dispozici i pro vývojáře. A právě propojení umělé inteligence, chytré Siri a nového systému HomeOS by mohlo přinést to, co nám Apple slibuje roky, tedy intuitivní, bezpečnou a spolehlivou chytrou domácnost, která opravdu funguje.

Ačkoliv na jaře 2026 už zřejmě uvidíme první vlaštovky včetně hardwaru, hlavní vývojářská konference WWDC by měla přinést plnohodnotné rozšíření HomeOS mezi vývojáře i výrobce příslušenství. A pokud se Applu podaří vše dobře sladit, může získat výraznou konkurenční výhodu nejen vůči Google Home nebo Amazonu, ale i v celém segmentu chytré domácnosti.