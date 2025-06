Zapomeňte na placení: iPhone hry konečně nabídnou odměny přes promo kódy

Pokud jste někdy dostali promo kód třeba na měsíc Apple Music zdarma, víte, jak pohodlně funguje jejich zadání v App Store. A pokud jste vývojář, pak víte, že Apple dosud umožňoval tyto kódy využívat jen pro předplatná například na zkušební období. To se ale letos změní. Apple totiž oficiálně oznámil, že ještě do konce roku otevře systém slevových kódů i pro další typy in-app nákupů, včetně těch herních.

V praxi to znamená, že herní vývojáři budou moci nabídnout například kódy na herní měnu, exkluzivní předměty, nebo třeba skiny, ať už jako dárek, bonus ke koupi jiného produktu, nebo třeba odměnu za účast na fyzické akci. Přesně to je něco, co dosud na iOS chybělo.

Apple tuto možnost poprvé zavedl v roce 2020, ale tehdy šlo pouze o předplatná. Teď se ale vše rozšiřuje. Vývojáři budou moci tyto kódy distribuovat digitálně, například e-mailem, nebo fyzicky na různých eventech. Nově se tak budete moci dostat do situace, kdy na herním veletrhu dostanete kartičku s unikátním kódem, který po zadání v App Store vyměníte třeba za 500 drahokamů ve vaší oblíbené hře. Jednorázové slevové kódy tak Apple konečně dostává na úroveň, kterou hráči i vývojáři znají z jiných platforem a přestože to trvalo, pro herní komunitu na iOS to bude bezesporu velký krok kupředu. A kdo ví, třeba se dočkáme i zajímavých akcí a bonusů, které by jinak vůbec nevznikly.