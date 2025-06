Proč na iPadu neběží macOS? Apple konečně odpověděl a dává to smysl

S iPadOS 26 Apple opět přibližuje iPad o něco blíž Macům, jelikož přináší podstatně propracovanější práci s okny, nové ovládací prvky a celkově posouvá hranice toho, co se s tabletem dá zvládnout. Mnozí tak začali opět volat po tom, proč iPad jednoduše neběží na macOS. A Apple na to tentokrát odpověděl poměrně otevřeně skrze samotného Craiga Federighiho, šéfa softwarového vývoje.

V rozhovoru se švýcarským technologickým novinářem Rafaelem Zeierem přímo v Apple Parku Federighi uvedl, že i když se iPadOS inspiruje macOS více než kdy dřív, nasazení plnohodnotného macOS by zničilo to, co dělá iPad iPadem. Podle něj je klíčem ke kouzlu iPadu právě jeho jednoduchost a optimalizace pro dotyk. A přesně to by na klasickém macOS chybělo.

„Chceme zachovat veškerou jednoduchost iPadu, ale zároveň dát těm, kteří chtějí jít dál, nástroje, jak ho posouvat dál svým tempem,“ vysvětlil Federighi. „S macOS byste ale ztratili to, co činí iPad unikátním – ultimátní dotykové zařízení.“ Tím ale zároveň naznačil i něco dalšího – konkrétně to, že i když zůstává iPadOS svým vlastním světem, neznamená to, že se oba systémy nemohou vzájemně ovlivňovat. Apple podle něj neustále hledá způsoby, jak si obě platformy navzájem půjčovat to nejlepší, a právě iPadOS 26 je toho skvělým důkazem.

A co ti, kteří přesto sní o iPadu s macOS? Těm Federighi sice nic neslíbil, ale dlouhodobé spekulace o dotykových MacBoocích a 19palcovém skládacím iPadu ukazují, že Apple tuto možnost minimálně zkoumá. A i když zatím říká „ne“, v Cupertinu už víc než jednou dokázali, že když se rozhodnou přepsat pravidla, udělají to po svém a často v momentě, kdy to čeká málokdo.