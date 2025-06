Apple přiznal problém s Macy mini M2! Nabízí jejich opravu zdarma

Pokud vlastníte Mac mini s čipem M2 a ten vám zničehonic přestal fungovat, máme pro vás zprávu, která vás možná potěší. Apple totiž o víkendu v tichosti spustil nový opravný program, který se týká právě těchto modelů. Podle oficiálního vyjádření totiž může u malého procenta kusů dojít k závadě, kvůli které se počítač jednoduše odmítne zapnout. A to samozřejmě není nic, co by člověk u zařízení za desítky tisíc korun u vyšších konfigurací chtěl zažít.

Oprávněné jsou pouze modely Mac mini s čipem M2, které byly vyrobeny mezi 16. červnem a 23. listopadem 2024. Pokud si nejste jistí, zda se vás problém týká, stačí na oficiálním webu Applu zadat sériové číslo vašeho stroje, načež během pár vteřin zjistíte, zda máte na opravu nárok. Pokud ano, stačí zařízení donést do některého z autorizovaných servisních center, kde proběhne oprava. Ta bude stejně jako ve všech ostatních podobných případech zcela zdarma, a to až po dobu tří let od nákupu zařízení.

Co přesně za problémem stojí, Apple jako obvykle nespecifikoval. Jasné ale je, že jde o hardwarovou závadu, která se objevuje až po určité době používání, a zjevně nepostihuje všechny kusy. I tak je ale skvělé, že Apple na situaci zareagoval a nabízí bezplatné řešení, i když to tentokrát neoznámil nijak nahlas. Pokud tedy máte Mac mini z roku 2023 s čipem M2 a začal zlobit, rozhodně neváhejte a zkontrolujte si nárok na opravu. Může vám to ušetřit nemalé peníze i nervy.