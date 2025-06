Zajímavé aplikace v App Store, které by vám neměly uniknout

< >

Crouton: Recipe Manager je praktická a přehledná aplikace, která usnadní každodenní vaření i dlouhodobější plánování jídel. Umožňuje snadné ukládání receptů z různých zdrojů, ať už z webu, nebo vlastních poznámek, přičemž nabízí přehledné zobrazení postupu přípravy krok za krokem. Uživatelé si mohou pohodlně sestavit týdenní jídelníček a využít vestavěné časovače pro dokonalé načasování vaření bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Crouton tak spojuje organizaci, inspiraci i praktické nástroje do jednoho elegantního rozhraní.

FocusMinny je chytrý nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit svůj čas strávený učením nebo prací. Aplikace kombinuje plánování úkolů, řízení pozornosti a motivaci v jednom přehledném prostředí, které vám pomůže soustředit se na to podstatné. Díky možnosti blokace vyrušení a režimu offline se můžete naplno ponořit do svých činností bez obav o soukromí či bezpečnost dat. FocusMinny tak představuje spolehlivého parťáka pro každého, kdo chce pracovat cíleně a bez zbytečných odboček.

Todoable je přehledná aplikace, která usnadňuje společné plánování a organizaci v rodinách i menších pracovních skupinách. Nabízí intuitivní způsob, jak rozdělit úkoly mezi jednotlivé členy, nastavit termíny a mít přehled o tom, co je hotové a co ještě čeká. Díky vestavěným připomínkám a kalendářovému přehledu pomáhá předcházet zapomínání a zajišťuje, že každý ví, co má kdy udělat. Todoable tak podporuje týmovou spolupráci i každodenní domácí provoz bez zbytečného stresu.