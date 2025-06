Recenze ultralehké powerbanky SWISSTEN s integrovanými kabely

V přeplněném světě mobilního příslušenství je stále těžší najít produkt, který skutečně vynikne. Často řešíme kompromis mezi kapacitou, velikostí a praktičností. Powerbanka SWISSTEN extra small fast chargé 10 000 mAh s integrovanými kabely USB-C a Lightning se však snaží tento hlavolam vyřešit. Cílí na uživatele, pro které je klíčová maximální přenosnost, elegance a především pohodlí, aniž by museli neustále myslet na to, zda si s sebou zabalili správný kabel. Ve své vesmírně stříbrné barvě navíc působí jako stylový doplněk. Jak si tento kompaktní zdroj energie vede v praxi?

Obsah balení

V balení najdete přesně to, co potřebujete, a nic navíc. Samotnou powerbanku manuál.

Kapacita : 10 000 mAh (38,5 Wh)

: 10 000 mAh (38,5 Wh) Typ baterie : Li-Polymer

: Li-Polymer Rozměry : 7,3 × 6,4 × 2,7 cm

: 7,3 × 6,4 × 2,7 cm Hmotnost : 175 g

: 175 g Materiál : Ohnivzdorný plast ABS + Polykarbonát

: Ohnivzdorný plast ABS + Polykarbonát Indikátor stavu nabití : LCD displej

: LCD displej Vstupy (nabíjení powerbanky) : USB-C port a integrovaný USB-C kabel (max. 18 W)

: USB-C port a integrovaný USB-C kabel (max. 18 W) Výstupy (nabíjení zařízení) : USB-C port (max. 22,5 W), integrovaný USB-C kabel (max. 22,5 W), integrovaný Lightning kabel (max. 12 W)

: USB-C port (max. 22,5 W), integrovaný USB-C kabel (max. 22,5 W), integrovaný Lightning kabel (max. 12 W) Současné nabíjení: Až 4 zařízení

Design a zpracování

Na první dotek je zřejmé, na co Swissten u tohoto modelu cílil, Na extrémní kompaktnost a lehkost. S hmotností pouhých 175 gramů a rozměry, které se blíží spíše balíčku karet než typické 10 000 mAh powerbance, je tento model skutečně jak dělaný do kapsy. Provedení ve vesmírně stříbrné barvě působí elegantně a moderně. Tělo je vyrobeno z odolného ohnivzdorného plastu, který je příjemný na dotek a dobře odolává otiskům prstů. Hlavním designovým prvkem jsou však integrované kabely USB-C a Lightning, které jsou chytře zasunuty do bočních stran powerbanky a tvoří s ní jednolitý celek. Na čelní straně se pak nachází přehledný LCD displej, který ukazuje přesné procento zbývající energie.

Praxe

S kapacitou 10 000 mAh powerbanka bez problémů nabije většinu moderních telefonů dvakrát až třikrát, což je pro běžný den nebo víkendový výlet naprosto dostačující. Hlavní výhodou je pohodlí. Díky integrovaným kabelům už nikdy nebudete řešit, zda jste si s sebou vzali ten správný. Ať už potřebujete nabít Android nebo iPhone, vše máte okamžitě k dispozici. Výkon 22,5 W na USB-C výstupech (port i kabel) zajišťuje rychlé nabíjení pro většinu dnešních zařízení. Nabíjení iPhonu přes Lightning kabel je o něco pomalejší (12 W), ale stále plně dostačující pro standardní doplnění energie.

Powerbanka umožňuje nabíjet až čtyři zařízení současně, i když je třeba počítat s tím, že se celkový výkon rozdělí. Velkým plusem je přehledný LCD displej, díky kterému máte vždy přesnou představu o zbývající energii, na rozdíl od méně přesných LED diod.

Resumé

Swissten 10000 mAh s integrovanými kabely je skvělou volbou pro každého, kdo hledá lehký, stylový a především praktický zdroj energie pro každodenní použití. Její největší síla nespočívá v obrovské kapacitě, ale v promyšleném designu, který eliminuje potřebu nosit další příslušenství. Je to ideální powerbanka do města, na jednodenní výlety nebo jako spolehlivá záloha do tašky či batohu. Pokud oceníte maximální pohodlí a nepotřebujete energii na týdenní pobyt v divočině, tento model od Swisstenu vám bude dělat skvělou službu. Cena je 699 korun.

Powerbanku zakoupíte zde