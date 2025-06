Můj Luxor: Knihovna plná e-knih a audioknih vždy při ruce

Tisková zpráva: E-knihy a audioknihy zažívají v posledních letech obrovský boom. A pokud jste v nich našli zalíbení i vy, určitě byste měli vědět o nové aplikaci od Luxoru, která vám z telefonu vytvoří malou kapesní knihovnu. Ať už jste fanouškem napínavých thrillerů, motivační literatury nebo si chcete jen zkrátit cestu do práce poslechem audioknihy, s aplikací Můj Luxor máte celou knihovnu přímo ve své kapse. A co je nejlepší? Vše naprosto přehledně a zkrátka tak, jak si jen lze přát.

Čtete a posloucháte okamžitě

Luxor jako značka patří mezi stálice českého knižního trhu a není tedy překvapením, že i v digitální éře drží krok s dobou. Ostatně, jejich nová aplikace Můj Luxor je toto krásným příkladem. Je totiž navržena přesně tak, jak by měl moderní čtenář chtít – intuitivně, rychle a přehledně. Zapomeňte na složité dohledávání obsahu na různých platformách. Všechny své oblíbené e-knihy i audioknihy nyní najdete přehledně uspořádané právě zde, a to včetně ukázek, možnosti nákupu i okamžitého poslechu. Zkrátka sen každého čtenáře.

V hlavní roli jednoduchost

V praxi to znamená, že pokud vás například někdo na večírku nadchne tipem na novou knihu, nemusíte čekat na cestu domů a složitě hledat. Stačí pár kliknutí v mobilu a za okamžik už můžete číst nebo poslouchat titul, který vás natolik zaujal. A to doslova – u každé knihy je k dispozici i ochutnávka, díky které si uděláte rychlou představu o stylu i obsahu ještě před nákupem. Samotný nákupní proces je pak otázkou vteřin, jelikož je bez složitého přepínání mezi webem a aplikací a celkově bez jakýchkoliv zbytečných kroků. Zkrátka jen vyberete, koupíte a čtete nebo posloucháte.

Bez internetu? Bez problému!

A co když zrovna nemáte internet? Ani to není problém. Knihy si totiž můžete jednoduše stáhnout přímo do zařízení a mít je připravené kdykoliv a kdekoliv – třeba na dovolené, v letadle nebo na chalupě mimo signál. Offline režim funguje spolehlivě a rychle, a vy tak máte svou knihovnu neustále po ruce.

Snadné hledání v appce

Aplikace navíc nabízí i šikovné nástroje pro snadnou orientaci v obsahu. Pokud máte chuť na něco konkrétního, stačí využít fulltextové vyhledávání podle názvu, autora nebo klíčových slov. Kromě toho je k dispozici i filtrování podle žánru, typu obsahu, délky nebo oblíbenosti, takže ať už víte přesně, co hledáte, nebo se jen chcete nechat inspirovat, vždy se snadno zorientujete a najdete přesně to, co vám utkvělo na mysli.

Výhodné nabídky a slevy

Luxor navíc myslí i na ty, kteří rádi uloví knižní novinky nebo oblíbené tituly za zvýhodněné ceny. V aplikaci proto najdete i přehledné notifikační centrum, kde se vám zobrazí všechny aktuální slevy, akce a speciální nabídky. Díky tomu vám nic důležitého neuteče, a ještě navíc můžete být mezi prvními, kdo se o nové akci dozví. Vaše digitální knihovna díky tomu poroste rychleji než kdy dřív.

Buďte v obraze díky tipům z Luxoru – doslova

Nedílnou součástí aplikace je i sekce „Z Luxoru“, ve které pravidelně naleznete zajímavé články, knižní tipy, soutěže a další obsah, který potěší každého knihomola. Pokud tedy rádi objevujete nové tituly, inspirujete se doporučeními od redakce nebo se zapojujete do tematických soutěží, tahle sekce vás určitě nezklame – a navíc ji máte vždy po ruce, stejně jako celou svou digitální knihovnu.

Ať už tedy patříte mezi zapálené čtenáře, kteří denně hltají kapitoly na displeji, nebo spíš posluchače, kteří si pouští příběhy do uší při řízení nebo uklízení, aplikace Můj Luxor vám nabídne vše, co potřebujete. Je to totiž naprosto geniální digitální knihovna s desítkami tisíc titulů, která nabízí přehledné rozhraní, jednoduchý nákup, offline režim i chytré notifikace – a to všechno ve vašem telefonu kdykoliv, kdekoliv. Stačí otevřít a ponořit se do příběhů.Tak na co ještě čekáte?

Aplikaci Můj Luxor můžete stáhnout zde

Využijte exkluzivní slevu v aplikaci – až 25 % dolů!

Stáhněte si aplikaci a získejte 15% slevu na nákup s kódem, který najdete u QR kódu. A pokud jste v aplikaci noví, čeká na vás navíc dalších 10 % jako uvítací sleva. Stačí se zaregistrovat a sleva se vám automaticky odečte – jednoduše, rychle a bez háčků. Ideální čas udělat si radost a zároveň ušetřit.