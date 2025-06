Jak v Knihách na iPhone vytvořit vlastní sbírku

Chcete mít ve své knihovně na iPhonu nebo iPadu větší pořádek? Využijte možnost vytvářet vlastní sbírky v aplikaci Knihy a uspořádejte si čtenářský obsah podle žánru, autora nebo třeba nálady.

Aplikace Knihy od Applu nabízí víc než jen prosté čtení – umožňuje také efektivní správu vaší digitální knihovny. Pokud rádi čtete více titulů najednou nebo si chcete knihy rozdělit podle vlastních kritérií, sbírky jsou ideálním řešením. Díky nim si můžete snadno vytvořit kategorie jako „K přečtení“, „Oblíbené“, „Studijní materiály“ nebo třeba „Letní čtení“. Vše přehledně a na pár klepnutí.

Jak v Knihách na iPhonu vytvořit vlastní sbírku

Vytváření sbírek je jednoduchý a účinný způsob, jak si udržet ve své knihovně pořádek. Pomůže vám to nejen rychleji najít to, co hledáte, ale také si lépe naplánovat, co chcete číst dál. Sbírky navíc můžete kdykoli upravovat a rozšiřovat, takže se snadno přizpůsobí vašim čtenářským potřebám.

Otevřete aplikaci Knihy a přejděte na hlavní obrazovku knihovny.

Vpravo nahoře klepněte na možnost „Upravit“.

Vyberte tituly, které chcete do sbírky zařadit, klepnutím na jejich obálky.

Ve spodní části obrazovky zvolte možnost „Přidat do“.

Přejděte o něco níže a klepněte na „Nová sbírka“.

Pojmenujte sbírku podle svých preferencí a uložte ji.

Fotogalerie Apple Knihy Sbirky 1 Apple Knihy Sbirky 3 Apple Knihy Sbirky 4 Apple Knihy Sbirky 5 Vstoupit do galerie

Vlastní sbírky v aplikaci Knihy jsou skvělým způsobem, jak si přizpůsobit čtení na míru. Umožňují rychlejší orientaci, podporují systematické čtení a jednoduše zvyšují komfort při používání aplikace. Pokud jste dosud sbírky nevyužívali, je ten pravý čas začít – vaše knihovna tak získá nový řád i styl.