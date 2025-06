Recenze TOOCAA L2: Perfektní gravírovačka pro náročné 

Laserové gravírování není už dnes žádná exotika pro pár nadšenců nebo průmyslové provozy. Díky dostupným stolním gravírovačkám se tato technologie dostává čím dál víc do rukou malých firem, kreativců i kutilů, kteří chtějí posunout své projekty o úroveň výš. Přesto se mezi stovkami modelů často ztrácíte, protože kvalita, spolehlivost a komfort používání mohou být velmi rozdílné.

Spolehliví výrobci s kvalitními produkty však přesto existují. Jedním z nich je i TOOCAA s novou laserovou gravírovačkou, TOOCAA L2, u které okamžitě pochopíte, že máte co do činění s něčím opravdu kvalitním. Respektive, alespoň tak na mě gravírovakča zapůsobila zhruba před dvěma týdny, co mi dorazila na vyzkoušení.

Na první pohled i dotek je u ní totiž jasné, že tady někdo myslel na každý detail a nešlo jen o rychlé skládání kousků dohromady. Při testování jsem si připadal, jako když držíte v rukou zařízení, které má potenciál být v tomto segmentu takovým Apple mezi gravírovačkami. Ať už jde o konstrukci, materiály, možnosti připojení, modulární přístup nebo příjemný software, všechno dohromady dává smysl a dělá z práce s TOOCAA L2 radost. Dost ale bylo úvodních formalit, pojďme raději rovnou na věc!

Technické specifikace, montáž a design

Laserový gravírovací stroj TOOCAA L2 mě zaujal hned při prvním kontaktu. Už balení ukazuje, že se výrobce rozhodl jít cestou kvality a důrazu na detail, což je v této kategorii poměrně vzácné vzhledem k tomu, že se do výroby gravírovaček vrhá čím dál tím víc firem. Vše je precizně zabalené, jednotlivé komponenty přehledně označené, což okamžitě usnadňuje celý proces sestavení.

Gravírovačka TOOCAA L2 vám dorazí v polorozloženém stavu, takže je nějaká ta montáž nevyhnutelná (konkrétně budete montovat plastový krycí box kolem ní), ale nemohu jinak než pochválit, jak perfektně je celý postup vysvětlený a znázorněný v přiloženém barevném návodu. Každý krok je doplněný ilustracemi a vysvětlivkami, které jsou natolik jasné a intuitivní, že i bez předchozích zkušeností zvládnete sestavit celý stroj během zhruba třiceti minut, maximálně pak hodinku. To je skutečně příjemná změna proti jiným DIY sadám, kde se člověk často ztrácí v nepřehledných manuálech.

Nejenže montáž není stresující, ale zároveň vás provádí i detaily, které by mohly způsobit komplikace. Například jednotlivé součástky jsou opatřeny samolepkami, které ukazují správnou orientaci, a všechny šroubky, panty či drobné části jsou pečlivě zabalené a popsány. To, že na to výrobce myslel, je hned znát. A vám se díky tomu pracuje s gravírovačkou od prvního kontaktu opravdu skvěle.

Když je stroj sestavený, první dojem z jeho konstrukce je výborný. TOOCAA L2 působí extrémně kvalitně a pevně. Opravdu tototiž není žádná levná plastová hračka, ale zařízení s robustním hliníkovým rámem. Použité materiály působí kvalitně, všechny spoje jsou přesné a bez vůlí. Návrh konstrukce je promyšlený do detailu, kdy třeba víko je vybavené plynovými pružinami, které ho drží otevřené a usnadňují manipulaci během práce. Otvory pro spojovací šrouby pak zase vyfrézované do hloubky tak, aby vše vypadalo na pohled opravdu parádně.

Z TOOCAA L2 tedy budete mít skutečně pocit, že máte před sebou produkt, který se řadí do vyšší ligy. Tak trochu bych přirovnal zážitek z něj k tomu, když vezmete do rukou Apple produkt. Vše je dotažené do detailu, vše funguje přesně tak, jak má, a člověk má jistotu, že tu není žádný kompromis na kvalitě. Design je (na poměry gravírovacích mašin) minimalistický a elegantní, díky čemuž se L2 dobře hodí do moderního pracovního prostoru, ať už doma nebo v dílně.

Co se týče připojení a napájení, je tu jedna menší komplikace. Gravírovačka potřebuje minimálně dvě zásuvky – jednu pro hlavní jednotku a jednu pro odvětrávání. Budete-li pak mít k dispozici ještě vzduchovou pumpu, už jste dokonce hned na třech zásuvkách. To znamená, že ventilátor funguje na samostatný zdroj a nelze ho jednoduše ovládat současně se strojem. Tento detail mi přišel trochu nešikovný, protože větrák běží nepřetržitě, i když by se měl spustit pouze v okamžiku, kdy laser gravíruje.

Z mého pohledu by bylo praktické, kdyby celý systém byl o něco „chytřejší“ a šetřil energii i životnost komponent tím, že by ventilátor automaticky reagoval na práci stroje. Nicméně nejde o zásadní problém, spíš takový menší nedostatek, který lze snadno akceptovat s ohledem na ostatní přednosti zařízení. A který lze taky hlavně snadno vyřešit prostě tak, že odvětrávání strčíte do zásuvky prostě až ve chvíli, kdy je to třeba.

V balení najdete také kompletní sadu nářadí pro údržbu a servis, což je další plus. Mít vše potřebné po ruce v elegantním boxíku potěší každého, kdo chce mít jistotu, že případné úpravy a čištění zvládne bez hledání dalších pomůcek.

Další velkou předností TOOCAA L2 jsou vyměnitelné laserové moduly, které lze snadno a rychle měnit podle potřeby. Na výběr máte z široké škály výkonů, což umožňuje zvolit si stroj přesně na míru svým projektům a rozpočtu. Modul se zasune a vyjme během několika sekund, což oceníte, pokud potřebujete často měnit zaměření či hloubku gravírování. To je skvělá zpráva pro ty, kdo chtějí stroj používat univerzálně, nebo plánují postupně investovat do výkonnějších verzí.

K dispozici jsou také další doplňky, které rozšiřují funkčnost L2. Já měl možnost vyzkoušet vzduchovou pumpu (air assist), která výrazně pomáhá udržet pracovní plochu čistou a zajišťuje rovnoměrnější a kvalitnější výsledky. V budoucnu si umím představit dokoupení dalších doplňků, které z práce se strojem udělají ještě komfortnější záležitost. Toocaa navíc nabízí i speciální rotační nástavec pro gravírování válcových předmětů, například lahví, což je skvělá vychytávka pro kreativce.

Co se samotných technických parametrů týče, TOOCAA L2 rozhodně nezůstává pozadu. Gravírovací plocha o rozměru 415 × 395 mm nabízí dostatek prostoru pro většinu běžných i středně velkých projektů. Maximální rychlost gravírování dosahuje solidních 400 mm/s, což je ve své třídě velmi nadprůměrná hodnota a v praxi znamená výrazné zkrácení času při složitějších motivech nebo rozsáhlejším řezání.

Laserový modul s výkonem 20 W je založený na diodové technologii s vlnovou délkou 455 ± 5 nm a světelným bodem o velikosti 0,08 × 0,08 mm, což zaručuje precizní řez i jemné detaily. Modul má pevné zaostření pomocí sklápěcí páčky a je snadno vyměnitelný – podporuje i výkonnější 40W hlavu nebo volitelný IR modul pro gravírování na kovové povrchy.

Přesnost pohybu je další silnou stránkou tohoto stroje – výrobce uvádí přesnost polohování 0,01 mm a opakovatelnost 0,002 mm, což se potvrzuje i v praxi – zejména u složitých motivů nebo vektorových výřezů. O bezpečnost se stará rovnou osmivrstvá ochrana, která zahrnuje detekci plamene, náklonu, otevření víka, USB bezpečnostní zámek nebo například možnost připojení nouzového vypínače.

Za zmínku stojí i napájení – TOOCAA L2 využívá externí adaptér 24 V, celkový příkon stroje je cca 120 W, což je příznivé i z pohledu spotřeby. Hmotnost přístroje činí 13 kg, takže jej lze bez problémů přemístit i bez pomoci druhé osoby, a přitom zůstává dostatečně stabilní.

Souhrn technických specifikací:

Grav. plocha: 415 × 395 mm

415 × 395 mm Laser: 20W diodový (455 ± 5 nm), pevný fokus

20W diodový (455 ± 5 nm), pevný fokus Velikost bodu: 0,08 × 0,08 mm

0,08 × 0,08 mm Max. rychlost gravírování: 400 mm/s

400 mm/s Polohovací přesnost: 0,01 mm

0,01 mm Opakovatelnost: 0,002 mm

0,002 mm Ochrana: 8 bezpečnostních vrstev včetně detekce plamene, náklonu a otevřeného víka

8 bezpečnostních vrstev včetně detekce plamene, náklonu a otevřeného víka Napájení: 24 V / 120 W (externí adaptér)

24 V / 120 W (externí adaptér) Hmotnost: cca 13 kg

cca 13 kg Kompatibilita: LightBurn, LaserGRBL, TOOCAA Studio

LightBurn, LaserGRBL, TOOCAA Studio Operační systémy: Windows, macOS

Windows, macOS Podporované materiály (řez): překližka, MDF, kůže, látky, akryl, karton

překližka, MDF, kůže, látky, akryl, karton Podporované materiály (gravírování): dřevo, nerez, anodizovaný hliník, břidlice, sklo, keramika a další

Testování a práce se softwarem

Když už máte stroj sestavený a zapojený, čeká vás další důležitý – a osobně musím říci, že hlavně velmi zábavný – krok, kterým je samotná práce s ním. TOOCAA L2 nabízí hned několik možností, které celý proces výrazně zpříjemňují. Na výběr máte především ze dvou softwarových řešení: nativní TOOCAA Studio, které běží přímo v internetovém prohlížeči, a pak populární LightBurn, který patří mezi nejrozšířenější aplikace pro ovládání laserových gravírovaček vůbec.

TOOCAA Studio mě překvapilo svou jednoduchostí a přehledností. Není to nijak přeplácaná aplikace, ale přesně naopak – drží se minimalistického a funkčního designu, který nechává prostor vašemu tvoření. Základní ovládací prvky jsou snadno dostupné, nastavení parametrů jasné a rychlé. I naprostý začátečník se během pár minut zorientuje a může se pustit do vlastního projektu. A právě tady přichází první moment, kdy mě L2 opravdu bavila.

Na internetu totiž najdete stovky hotových šablon ke stažení – ať už jde o dekorace, jmenovky, 3D puzzle, nápisy na zeď nebo třeba krabičky a přání. Tyto šablony si jednoduše stáhnete ve formátu SVG nebo DXF, nahrajete do softwaru a upravíte podle svých potřeb. Můžete změnit měřítko, přidat text, nastavit jednotlivé vrstvy pro řezání a gravírování, a pak už jen kliknout na tlačítko start. Práce se šablonami je natolik intuitivní, že se mi několikrát stalo, že jsem mezi prací ztratil pojem o čase – ono to prostě chytne.

TOOCAA L2 si poradí s jednoduchými motivy i složitějšími grafickými návrhy, což se ukázalo hned při prvních pokusech. Gravírování je u tohoto stroje překvapivě precizní – kontury jsou ostré, hrany čisté a přechody mezi různými intenzitami laseru působí velmi jemně. V rámci testování jsem se zaměřil hlavně na gravírování do překližky a eloxovaného hliníku, což jsou dva odlišné materiály, které ale oběma směry krásně odhalily schopnosti stroje.

Překližka umožňuje pracovat s jemnými vektory, ale i s fotkami převedenými do bitmap – a výsledek mě překvapil nejen čistotou, ale i hloubkou detailu. Hrany nejsou ožehnuté, kresba je rovnoměrná a dobře čitelná. U eloxovaného hliníku pak stroj ukázal, že si poradí i s tvrdšími povrchy – zejména jemné linky a kontrast mezi gravírovanou a negravírovanou plochou mě překvapily svojí ostrostí. Výsledky byly natolik dobré, že jsem se přistihl, jak přemýšlím nad tím, co všechno bych si mohl začít popisovat doma – od klíčenek po nerezové jmenovky.

Velkým pomocníkem během gravírování byla také vzduchová pumpa (air assist), kterou jsem měl při testování k dispozici. Její efekt je okamžitě poznat – pracovní plocha zůstává čistá, laser má stále perfektní výhled na materiál a výsledný výpal je výrazně kontrastnější. Tato zdánlivě nenápadná komponenta má překvapivě velký vliv na kvalitu výstupu a doporučil bych ji každému, kdo to s gravírováním myslí aspoň trochu vážně.

Velmi dobře fungovala také integrovaná LED lišta, která nasvítí pracovní plochu tak, že máte vždy perfektní přehled, co se právě děje. A i když některé pokročilejší funkce jako kamera nebo automatické ostření zde chybí (respektive jsou k dostání jako volitelné příslušenství), upřímně mi při běžné práci vůbec nechyběly. Stroj se totiž ovládá natolik přirozeně a jednoduše, že většina těchto vychytávek není pro většinu projektů nutná

Resumé

TOOCAA L2 je gravírovací stroj, který zaujme už od prvního okamžiku díky kvalitní konstrukci, promyšlené montáži a solidnímu pocitu z celého zařízení. Modulární přístup, kdy lze snadno měnit laserové moduly a dokupovat doplňky jako vzduchovou pumpu nebo rotační nástavec, dělá z L2 univerzální nástroj vhodný pro hobby kutily i malé firmy, které chtějí kreativně tvořit nebo zefektivnit výrobu.

Negativem je podle mě jen „hloupé“ řešení větráku s vlastním napájením a nepříliš chytrým spínáním, což trochu kazí dojem z jinak velmi dobře promyšleného a kvalitního stroje. Pokud ale hledáte spolehlivého, kvalitního a uživatelsky přívětivého stolního laserového gravírovacího pomocníka, který působí dospěle, jako by ho navrhoval Apple, TOOCAA L2 určitě doporučuji. Po zkušenostech s ním mám pocit, že tady jde o velmi povedený stroj s velkým potenciálem, který bude dobře sloužit dlouhé roky. A upřímně, vlastně mě ani nenapadá, co víc chtít.

