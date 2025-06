Recenze KING C. GILLETE Beard Trimmer PRO: Zastřihovač vousů, za který vám vaše tvář poděkuje

Budu-li upřímný, už si ani nevzpomínám na to, kdy přesně jsem se přestal holit dohladka. Pravděpodobně to ale bylo někdy v polovině střední školy. Hrál jsem totiž tehdy na poměrně vysoké úrovni florbal a protože se nám ty roky dost dařilo a zároveň jsme měli zápasy takřka každý víkend, protože jsme hráli více soutěží souběžně, tak nějak z pověrčivosti jsem se snažil na vousy sahat co možná nejméně. A když už jsem si je upravoval, bylo to jen zastřihovači kvůli zkrácení a srovnání.

Na život s vousy jsem si tehdy velmi navykl a protože je kladně hodnotilo i mé okolí, nosím je rád dodnes. Neshodil jsem je na maturitu, manželka mi je zakázala shodit loni na svatbu a nemyslím si, že mě v budoucnu něco k jejich oholení přinutí. Když nám proto nedávno dorazil do redakce na testy nový zastřihovač King C. Gillette Beard Trimmer Pro, neváhal jsem ani minutu a ukořistil jsem jej pro sebe, abych si jej vyzkoušel a zjistil, zda mi sedí víc než řešení konkurence, které roky používám. Jaký tedy tento zastřihovač je?

Technické specifikace, zpracování a design

Kdybyste se mě zeptali na první dojem ze zastřihovače, použil bych slova jako elegantní, jednoduchý a v ruce příjemně těžký. King C. Gillette se totiž zjevně nebál vsadit na osvědčený tvar i poměrně robustní konstrukci, která i díky své hmotnosti budí důvěru už při prvním uchopení. Kovové části dodávají přístroji prémiový feeling a pocit, že se vám jen tak nerozsype v šuplíku po pár použitích, je zkrátka fajn.

Největší chloubou je ale jednoznačně otočné kolečko s 40 možnostmi nastavení délky, které si okamžitě zamilujete. Stačí totiž pár otočení a přesně víte, na čem jste. Ať už patříte mezi fanoušky krátkého strniště nebo si hýčkáte delší plnovous, tady si zkrátka každý najde tu svou ideální délku. V balení navíc najdete dva nástavce a kartáček, které pomohou vousům dodat potřebný tvar i finální úpravu.

Co se týče výkonu, zastřihovač se spoléhá na doživotně ostré břity, které opravdu působí, že si neberou servítky. Břity totiž při zastřihávání vousy neškubou, netahají a střih je čistý i bez několikerého přejetí. Navíc vydrží na jedno nabití běžet až 80 minut a co je příjemné, bez jakéhokoliv poklesu výkonu. A když je po práci, jednoduše ho opláchnete pod vodou, protože celé tělo zastřihovače je plně omyvatelné.

Shrnutí technických specifikací:

Přesné ovládací kolečko s 40 nastaveními délky

2 nástavce + 1 kartáč pro styling vousů

Doživotně ostré břity

80 minut provozu na jedno nabití

Plně omyvatelný pod tekoucí vodou

Testování

Musím říci, že hned při prvním použití je znát, že se nejedná o žádný laciný plastový nástroj. Zastřihovač sedí v ruce pevně, je skvěle vyvážený a manipulace s ním je tak parádně intuitivní. Výběr délky pomocí kolečka je pak extrémně návykový. Přesně totiž víte, jakou hodnotu volíte, a kolečko drží nastavení i při delší práci bez posunů. Velmi také oceňuji, že se nástavce nezadrhávají a jejich nasazení i sundání je otázkou vteřin. Co se mi však líbí ještě víc, je to, že díky nástavcům, potažmo pak možnosti používat strojek zcela bez nich, můžete své vousy zastřihnout v rozmezí 0,5 až 20 mm, přičemž délku si lze nastavovat po půl milimetru. Je to sice detail, ale málokterý strojek vám umožní takto detailní nastavení délky.

Nejvíc mě však zaujalo a zároveň potěšilo, jakým způsobem si strojek poradí s různou hustotou vousů. Přístroj se nezastavuje, nezadrhává a s naprostou jistotou projede i tvrdší vousy u krku, kde jinak zastřihovače často ztrácejí dech. Břity jsou opravdu ostré a už po pár dnech používání jsem měl pocit, že bych se s nimi bez problémů pustil i do složitějšího stylingu a to bez nutnosti opakovaných tahů. Není to přitom jen o složitějším stylingu, co vám nulové zadrhávání umožní. Díky výkonu strojku je totiž holení (respektive zkracování vousů) opravdu velmi rychlé. Ve srovnání s nejmenovanou konkurencí, která se též ve světě zastřihávání vousů těší velké oblibě, jsem schopen své vousy zkrátit zhruba dvakrát tak rychle, což je prostě super.

Během testování jsem se dostal na zhruba tři plná holení, než bylo potřeba znovu nabíjet. A nutno říct, že i při poslední minutě baterie jede přístroj úplně stejně jako na začátku. Žádné postupné zpomalování nebo výkyvy výkonu, což je u bezdrátových modelů vždy příjemné zjištění.Čištění pak probíhá naprosto bez nervů. Nástavce i hlavici stačí opláchnout pod proudem vody a máte hotovo. Přesně takhle si představuju moderní péči o vousy.

A nejen o vousy. S trochou šikovnosti totiž dokážete zastřihovačem samozřejmě oholit i jiné části těla, byť je samozřejmě třeba být leckdy opravdu opatrný, abyste se neporanili. Dobrou zprávou je nicméně to, že i když se zastřihovačem „říznete“, jedná se o velmi malé povrchové ranky, které buď nekrvácí, nebo jen velmi krátce. Abyste se však takto poranili na tváři, to je prakticky nemožné.

Jinak než kladně nelze zhodnotit i voděodolnost, díky které se tak nemusíte bát využívat zastřihovač třeba ve sprše při holení hrudi a tak podobně. Člověk tak alespoň nenadělá v koupelně nepořádek, za který následně hrozí od partnerky lynč. Abych však jen nechválil, jsou tu dvě věci, která mě nikoliv zklamaly, ale v porovnání s konkurencí trošičku překvapily, lze-li to tak říci.

Tou první je relativně tuhé spouštěcí tlačítko, které se skrývá pod gumovou vrstvou a které je třeba zmáčknout relativně silně, aby se strojek spustil. Druhou věcí, která nemusí každému tak úplně sedět, je fakt, že tento zastřihovač zastřihává vousy jen jedním směrem. Na tváři je s ním tedy třeba různě otáčet, což u nejmenované konkurence s oboustranným břitem nemusíte. Nicméně toto otáčení je vykompenzováno vysokým výkonem a tedy i rychlejším oholením.

Resumé

King C. Gillette Beard Trimmer Pro není revolucí ve světě zastřihovačů, ale je skvělým příkladem toho, jak má vypadat dobře promyšlený, kvalitně zpracovaný a spolehlivý nástroj pro každodenní úpravu vousů. Nabízí dostatek možností nastavení, skvělý výkon, a přitom se s ním pracuje maximálně pohodlně. Pokud tedy hledáte univerzální zastřihovač, který s vámi vydrží roky a nebudete ho muset neustále čistit špendlíkem nebo hledat ztracené nástavce po koupelně, tohle je sázka na jistotu.Za mě tedy ideální volba pro všechny, kdo to s vousy myslí vážně, ať už je nosí jako doplněk, nebo jako svůj hlavní poznávací znak.

King C. Gillette Beard Trimmer Pro lze zakoupit zde