Policie jásá: Čeští vývojáři přišli na způsob, jak bezpečně zastavit ujíždějící auto na dálku!

Co ještě nedávno znělo jako sci-fi, se začíná stávat realitou. Čeští vývojáři totiž v úterý úspěšně otestovali naprosto unikátní elektronický systém, který umožňuje na dálku bezpečně zastavit ujíždějící vozidlo. Test proběhl na policejním polygonu u Třeště na Jihlavsku a podle prvních informací jde o technologii, která nemá ve světě obdoby.

Základem je využití autonomních technologií moderních vozů, které už dnes dokážou samy brzdit nebo přerušit přívod paliva. Díky tomu policie nebude muset riskovat životy svých lidí ani ostatních řidičů. Stačí jeden elektronický příkaz a vozidlo během dvou vteřin zastaví bez nutnosti jakéhokoliv fyzického zásahu. Jedná se tedy o navýsost bezpečné řešení.

„Umožní nám to poslat autu příkaz, aby aktivovalo elektronickou brzdu, nebo odpojilo přívod paliva,“ popisuje jeden z výzkumníků Zdeněk Lokaj. Podle něj je systém připravený k nasazení, pokrytí už dnes zahrnuje velká města a vybrané úseky dálnic.

Podle policie je hlavním přínosem vyšší bezpečnost a to jak pro zasahující jednotky, tak pro běžné účastníky provozu. „V Česku je v současnosti až 150 tisíc vozidel, která jsou s tímto systémem kompatibilní. V Evropě pak více než milion,“ doplňuje výzkumník Martin Šrotýř.

Systém ale zatím nemá legislativní oporu. A právě to je momentálně největší překážka. Vývojáři spolu s policií tlačí na to, aby automobilky umožnily bezpečnostním složkám přístup k softwaru vozidel. Jenže bez zákona, který by to umožnil, nemají automobilky důvod spolupracovat. „Musí vzniknout právní rámec, který jednak přikáže výrobcům aut tuto funkci zpřístupnit, a jednak definuje, kdy ji policie může využít,“ říká Lokaj.

Výrobci vozů jsou zatím opatrní. Mluvčí Škody Auto i Toyoty uvedli, že se k projektu v této fázi vyjadřovat nebudou. Přesto má systém obrovský potenciál. Testováním totiž nekončí, o zapojení už projevily zájem i bezpečnostní složky v Německu nebo Francii. Nechme se tedy překvapit, zda bude do budoucna policie skutečně schopna řidiče zastavovat „pouhým“ příkazem na tabletu v jejich automobilu.