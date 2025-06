Epic Games rozdává zdarma skvělou hru pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma novou hru na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž velmi oblíbená klikačka Two Point Hospital. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Pokud milujete ty klasické nemocniční tycoony z devadesátek a s nostalgií vzpomínáte na Theme Hospital, Two Point Hospital vás dostane hned při prvním spuštění. Jde o duchovního nástupce téhle legendy, což není náhoda – stojí za ním totiž původní tvůrci, kteří si řekli, že by to chtělo vrátit humor a styl řízení nemocnice zpět na scénu. Hra staví na jednoduchém principu: postav nemocnici, najmi personál a hlavně se nezblázni z toho, co všechno tě může potkat. Nemoci jsou bláznivé, od „lightheadedness“ (doslova žárovka místo hlavy) až po „jestřábí nos“, a všechno je podané s nadsázkou, ale zároveň i s důrazem na správné plánování a management.

Grafika je příjemně kreslená, přehledná a v kombinaci se zvukovým doprovodem vytváří lehce satirickou, ale velmi zábavnou atmosféru. Vývoj nemocnice je návykový – pořád něco ladíte, vylepšujete a rozšiřujete. Nechybí ani kariérní režim, kde se posouváte z jedné nemocnice do druhé, každá s jinými výzvami. Two Point Hospital je ideální hra na odreagování, ale i přemýšlení, když chcete něco chytřejšího než bezhlavou akci. A i když vám hra občas přeroste přes hlavu, ten úsměv na tváři vás jen tak neopustí.

Pokud tedy máte tento typ her rádi, určitě byste si jej neměli nyní nechat ujít. Bohužel, stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát je titul k dispozici jen pro PC a to až do čtvrtka 19. června do 16:59.

Two Point Hospital lze zdarma stáhnout zde