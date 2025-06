Podívejte se na neuvěřitelné záběry vykradení Apple Store Tower Theatre z dnešní noci

Americkým Los Angeles otřásají v posledních dnech silné protesty proti migrační politice federální vlády, které s sebou přináší opravdu mnoho nepěkných scén. Sociální sítě plní například videa rabování obchodů, přičemž tento problém se bohužel nevyhnul ani ikonickému Apple Store v Tower Theatre. Ten byl vyrabován konkrétně dnes v noci s tím, že celá „akce“ se nyní šíří ve virálním a upřímně řečeno dost neuvěřitelném videu po sítích. Mrknout na něj můžete níže.

Jak už však asi tušíte, ukradené iPhony a další Apple produkty, které měl Apple v obchodě vystavené, jsou rabujícím výtržníkům k ničemu, jelikož je Apple dokáže zablokovat na dálku. Proto se jich ve velkém zbavují, což zachycuje i další video, na kterém je spousta pohozených iPhonů se spuštěným alarmem a hláškou, že má být telefon navrácen, jelikož je stejně dohledatelný přes Najít.

Alarms blaring on multiple iPhones that were taken from the Apple store in downtown LA

Displays on the devices read

“Please return to Apple Tower Theatre

This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.” pic.twitter.com/rhMiaRXA9z

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 10, 2025