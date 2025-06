Má smysl držet v portfoliu dluhopisy?

Tisková zpráva: Uplynulý měsíc byl na akciových trzích poměrně pozitivní a indexy pokračovaly v postupném růstu. Mnoho světových indexů se tak nyní prakticky nachází na historických maximech nebo v jejich blízkosti, a to i přesto, že ve světě stále přetrvává poměrně velké množství různých rizik, viz obrázek S&P 500 níže. Akcie jsou tedy relativně drahé a nabízí se otázka, zda není vhodná doba držet část peněz v hotovosti nebo nějakém ekvivalentu.

Na druhou stranu by však běžným investorům nemělo být jedno, co se na trhu děje, protože historie ukazuje, že pravidelné investování je to nejlepší, co může většina lidí dělat. I to bude jedno z témat nejnovějšího dílu Akciového portfolia Tomáše Vranky, kde se dozvíte několik zajímavostí.

Prvním tématem, o kterém se tento měsíc diskutovalo, bylo postavení evropských automobilových společností v Číně a ve světě. Evropské automobilky byly kdysi dominantním hráčem ve světě a v průběhu let expandovaly na mnoho zahraničních trhů.

Před několika desetiletími chtěly evropské automobilky tímto způsobem proniknout do Číny. Jednalo se o velký a perspektivní trh, který rychle rostl a kde domácí společnosti neměly s výrobou automobilů žádné zkušenosti. V mnoha případech však bylo podmínkou vstupu na čínský trh, že evropské společnosti musely uzavřít partnerství s domácími značkami.

V průběhu desetiletí se však čínské společnosti od evropských hodně naučili a začali vyrábět vlastní automobily. Protože neměli mnoho zkušeností se spalovacími motory, vrhli se rovnou na elektromobily, v nichž Čína v současnosti spolu s Teslou dominuje. Karty se obrátily i v tom, že se nyní evropské společnosti učí od čínských v oblasti elektromobilů a softwaru.

Druhým tématem videa tohoto měsíce je Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway. Na konci letošního roku plánuje odstoupit a přenechat vedení společnosti Gregu Abelovi. Warren Buffett je považován za nejlepšího investora všech dob s dobrým čichem na zajímavé společnosti. To je nepochybně pravda, ale je to jen jeden z důvodů jeho úspěchu.

Buffett dosáhl zhruba dvojnásobné roční výkonnosti společnosti Berkshire Hathaway oproti indexu S&P 500 (20 % ročně oproti 10 % ročně) zčásti díky využití cizího kapitálu, tj. pákového efektu. Nejedná se však o pákový efekt, jak jej známe, ale o pákový efekt poskytovaný pojišťovnictvím. Ta firmě poskytla obrovské množství hotovosti, kterou pak firma použila ke zvýšení svých pozic.

Formát akciového portfolia je však především o pravidelných nákupech. Nejčastěji se tak děje u jednotlivých akcií nebo akciových indexových ETF a v menší míře u kryptoměnových ETN fondů. Tentokrát se však Tomáš rozhodl poprvé přidat do portfolia dluhopisy v podobě ETF.

Dluhopisy mají v investičním portfoliu své místo, ale mají i několik nevýhod. Největší z nich je, že při dlouhodobém držení historicky výrazně zaostávají za akciemi. Dnes však existují nástroje, které umožňují využít dluhopisy například pro krátkodobé držení hotovosti s relativně nízkou mírou rizika. Existují totiž dluhopisové ETF s krátkou dobou splatnosti, jejichž ceny nejsou tak volatilní jako ceny dluhopisových ETF s delší dobou splatnosti.

Pokud tedy investor například očekává, že trh bude mít vysokou hodnotu, a chce s otevřením pozice počkat, aby mu peníze jen neležely na účtu, mohou mít takové ETF krátkodobě smysl. Pokud vás zajímá více informací o tomto instrumentu, podívejte se na poslední díl Akciového portfolia Tomáše Vranka.

