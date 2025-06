Apple zásadně mění pravidla pro vývojáře: přichází nová API a konec Bitcodu

Společně s uvedením systémů iOS 26, iPadOS 26 a macOS 26 přichází Apple s důležitou aktualizací pravidel pro vývojáře, která jasně ukazuje, kam se firma z Cupertina v nejbližších měsících chystá vydat. Změny v Apple Developer Program License Agreement i App Review Guidelines nejsou jen drobnými úpravami podmínek. Naopak. Jasně potvrzují nástup generativní AI do platformy Apple, zvýšený důraz na ochranu soukromí a také nové možnosti v oblasti widgetů, her a automobilových rozhraní jako je CarPlay. Níže jsme pro vás připravili přehled nejzásadnějších změn, které každého vývojáře a nepřímo i každého uživatele Apple zařízení ovlivní už od června 2025.

AI framework Foundation Models: Apple nastavuje pravidla pro umělou inteligenci

Jednou z nejdůležitějších novinek je zavedení jasně specifikovaných požadavků pro využití tzv. Foundation Models frameworku, tedy aplikační vrstvy, která umožní vývojářům přístup ke generativní AI integrované v systémech Apple. Vzhledem k tomu, že Apple s iOS 26 a dalšími systémy oficiálně vstupuje do světa generativní umělé inteligence, je naprosto logické, že si chce od začátku stanovit jasná pravidla hry. Využívání této technologie bude vázáno na striktní podmínky zejména v oblastech soukromí, práce s daty a věkového omezení uživatelů. Apple zde opět potvrzuje, že i když do světa AI vstupuje možná později než konkurence, dělá to promyšleně, s důrazem na bezpečnost a kontrolu.

Nová API pro verifikaci věku a identity: ochrana dětí i citlivých údajů

Společnost Apple zároveň rozšiřuje pravidla pro práci s API, která umožňují ověření věku a identity uživatele. Nově definovaná pravidla pro Declared Age Range API a ID Verifier APIs mají zabránit tomu, aby vývojáři obcházeli ochranné mechanismy v aplikacích určených dětem nebo mladistvým. Tento krok není překvapivý přichází ve chvíli, kdy se celosvětově zpřísňuje regulace AI, zejména v EU a USA. Apple tak reflektuje nový legislativní rámec a zároveň posiluje svoji pozici jako „privacy-first“ značky.

Konec Bitcodu a nové možnosti pro CarPlay

Bitcode, dříve povinná součást některých aplikací, definitivně končí. Apple místo toho v sekci 6.4 své vývojářské smlouvy přidává pravidla pro tvorbu widgetů v CarPlay. To naznačuje další evoluci automobilového rozhraní Applu a možná i náznak širší strategie pro „Apple Car experience“. Díky tomu se vývojářům otevírají nové možnosti, jak do CarPlay integrovat své aplikace skrze přizpůsobitelné widgety například pro hudbu, počasí nebo navigaci třetích stran.

TestFlight a digitální nákupy: přísnější pravidla

V aktualizované části 7.4(B) se Apple zaměřuje na zpřísnění pravidel pro TestFlight, zejména v souvislosti s digitálními nákupy a pozvánkami testerů. Cílem je omezit praktiky, kdy vývojáři obcházeli App Store pravidla a testovali například placené funkce bez oficiálního schválení. Tato změna ukazuje, že Apple nehodlá tolerovat „šedou zónu“ a že TestFlight zůstane výhradně nástrojem pro testování, nikoli neoficiální distribuci aplikací.

Změny v předplatném: Apple opatrně upravuje monetizační modely

V rámci úprav App Review Guidelines zmizela formulace, která umožňovala vývojářům nabízet jedno sdílené předplatné napříč více aplikacemi a službami. I když byla část této logiky přesunuta do nové sekce 3.2.2(x), tento krok může signalizovat budoucí omezení sdílených modelů předplatného mimo App Store infrastrukturu. Apple tak možná zkoumá způsoby, jak si udržet větší kontrolu nad monetizačními toky aplikací, a zároveň chrání svůj podíl z nákupů realizovaných v rámci ekosystému.

Celkově je z aktualizace vývojářské smlouvy i App Review Guidelines zřejmé, že Apple se pečlivě připravuje na éru umělé inteligence a zároveň si chce udržet pevnou kontrolu nad tím, jak vývojáři jeho platformy využívají.

Ať už jde o nové API, pravidla pro věk a soukromí, ukončení starých technologií, nebo přípravu na budoucí produkty jako Apple Games App jedno je jisté: Apple s nástupem iOS 26, iPadOS 26 a macOS 26 přechází do další fáze své platformní strategie.