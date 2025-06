První dojmy a screenshoty z macOS 26

Apple bral MacOS vždy jako nástroj, který je skutečně na práci. Na rozdíl od iPhone nebo iPadu, pokud trávíte denně 8 nebo klidně i 16 doin u MacOS, tak na něm ve většině případech pracujete, protože na zábavu máte iPhone nebo iPad. Právě proto dělal veškeré změny na macOS poměrně konzervativně, aby nerozhodil něco, na co jsou lidé zvyklí. Letos se však rozhodl udělat změnu a sjednotit vzhled všech svých operačních systémů a to se dotklo i macOS 26 Tahoe. I zde, stejně jako v případě iPadu platí, že čím větší displej máte, tím lépe bude macOS 26 vypadat.

Je to dáno tím, že díky zaoblení potřebují jednotlivé prvky víc místa než doposud. Skvělým příkladem je například menuBar, kde zcela zmizela vizuálizace oddělující jej od zbytku plochy a pokud nyní kliknete na nějakou položku v levé části menuBar, tak menu co se vysune potřebuje okolo sebe víc místa než doposud, kdy bylo doslova nalepené na menuBar. Jsou to sice jednotky pixelů, ale ve výsledku je skutečně obrovský rozdíl, zda máte macOS 26 zobrazený na 13″ MacBooku nebo 32″ Pro Display XDR. V rámci macOS působí celý Liquid Glass nejpřehledněji a nebude vás štvát tak, jako u iOS. Na druhou stranu je zde jedno velké ale.

Drtivá většina vylepšení, které Apple prezentoval fungují pouze v USA, respektive do budoucna tam, kde je dostupná Apple Intelligence. Bohužel i věci jako je vyhledávání ve spotlightu kde Apple prezentuje, že můžete například napsat příkaz ve stylu: „odeslat imessage pro Jirku ve znění…..“ tak nefungují. Tedy na nějaké pokročilé funkce spotlight v macOS můžeme zapomenout. Co mi celkem vadí je novinka v podobě ikony Aplikace, která místo zobrazení aplikací zobrazí vlastně spotlight. Nechápu důvod proč je zde tato ikona, když můžete vyvolat spotlight jednoduše kombinací comand a mezerník. Jakmile aplikace spustíte nevidíte seznam aplikací, ale musíte začít vyhledávat. Pokud neznáte název aplikace, máte smůlu a nemáte se k ní jak dostat, kromě toho, že se k ní proklikáte přes Finder. macOS 26 testuju prvních pár hodin a uvidíme, jak se systém postupně vyvine do chvíle, kdy jej Apple uvolní mezi veřejnost. Zatím však příliš nadšený nejsem.