Ovládání větších iPhone bude s příchodem iOS 26 ještě pohodlnější!

Větší displeje na iPhonech jsou fajn, dokud se je nesnažíte ovládat jednou rukou. Pokud patříte mezi majitele modelů jako iPhone 16 Pro Max, určitě víte, jaké to je, když se potřebujete vrátit o krok zpět v aplikaci, ale palec vám nedosáhne až na levý okraj obrazovky, odkud se musí gesto „zpět“ spustit. Apple si to naštěstí uvědomuje, a tak přichází v iOS 26 s drobnou, ale o to vítanější úpravou právě tohoto gesta.

Už ne jen od okraje

Od první bety iOS 26 platí, že zpětné gesto funguje i mimo úplný levý okraj obrazovky. Jinými slovy, už nemusíte začít táhnout prstem přímo od hrany displeje – stačí gesto spustit klidně z prostředku obrazovky, a pokud tam zrovna není nějaký interaktivní prvek, systém ho správně vyhodnotí jako pokus o návrat zpět. Tato změna výrazně zlepšuje pohodlí při ovládání hlavně na větších iPhonech, ale pomůže i uživatelům s menší rukou nebo těm, kteří telefon běžně drží jednou rukou.

Funguje i v některých aplikacích třetích stran

Aktuálně gesto funguje v řadě systémových aplikací jako Nastavení, Kontakty, Hudba nebo App Store. Apple s největší pravděpodobností poskytl vývojářům nové API, které umožní stejnou funkcionalitu i v aplikacích třetích stran, takže je jen otázkou času, kdy se gesta dočkáme třeba i v Instagramu nebo Gmailu. Ačkoliv jde o zdánlivou drobnost, v každodenním používání dokáže právě taková úprava ovládání výrazně zvýšit komfort. Apple tím dává jasně najevo, že i v iOS 26 myslí na detaily, které sice možná nepůsobí na keynote efektně, ale o to více potěší při běžném používání.