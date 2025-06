iOS 26 vám konečně ukáže, kolik času zbývá do úplného nabití iPhone

Apple v systému iOS 26 přidává novou funkci, která uživatelům zobrazí odhadovaný čas do plného nabití baterie. Tato drobná a praktická změna umožní lépe optimalizovat nabíjení. Pokud iPhone připojíte k pomalému adaptéru nebo třeba k bezdrátové Qi nabíječce s výkonem pouze 5 W, systém vám nově ukáže, že se jedná o pomalé nabíjení. Uživatelé tak mohou snadněji rozpoznat, zda používají efektivní nabíjecí řešení.

Odhadovaný čas do úplného nabití se zobrazuje v Nastavení, v sekci Baterie. Informace se zároveň nově objeví i na zamčené obrazovce. Apple zatím bohužel nepřidal žádný widget, který by ukazoval čas do plného nabití přímo na ploše. Zatím ale není vyloučeno, že se objeví v některé z dalších betaverzí. Zajímavostí je, že podobná funkce byla dříve k dispozici i na počítačích Mac, ale Apple ji před lety odstranil. Novinka je nyní dostupná vývojářům v první betě iOS 26. Pro veřejnost bude nová verze iOS dostupná tradičně na podzim, společně s vydáním iPhonů 17.