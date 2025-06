CarPlay v iOS 26 vypadá fantasticky! Podívejte se na naše screenshoty

Protože jsme se spolu s představením nového vzhledu iOS 26 dočkali i poměrně zásadních úprav v CarPlay, do kterého se též promítl nový designový jazyk Applu s názvem Liquid Glass, samozřejmě jsme si v rámci testování nemohli nechat vzhled jablečného infotainmentu ujít. Pokud vás tedy zajímá, jak bude CarPlay po aktualizaci na iOS 26 vypadat, potažmo jak se v něm změní aplikace a jak vypadají widgety, můžete se mrknout níže.

Musím říci, že mě osobně se nový vzhled CarPlay líbí opravdu hodně, jelikož působí moderněji, díky čehož člověka tak nějak baví. Je to však do značné míry zapříčiněné i tím, že v předešlých letech Apple na CarPlay prakticky nesahal, takže o to víc nyní podobné změny pocítíme. Kromě vzhledu ale působí velmi dobře i přepracované aplikace, které jsou za mě daleko minimalističtěji zpracované a taktéž více odpovídají softwarům 21. století. A konečně, widgety, pro které je určena samostatná stránka v CarPlay, dokáží středový panel vašeho vozu též zajímavě ozvláštnit. Navíc zde platí, že widgety, které máte k dispozici na iPhone, jsou k dispozici i v CarPlay, takže si tak lze zobrazit opravdu spousty věcí přesně dle vašich preferencí. Když k tomu všemu navíc přičteme i zdařilé tapety, zaslouží si Apple za přepracování CarPlay skutečně pochválit.