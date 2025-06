Apple vylepšil Image Playground a Genmoji

Apple na WWDC oznámil celou řadu novinek pro nástroje Image Playground a Genmoji. V rámci Image Playground je nově integrováno generování obrázků pomocí ChatGPT, včetně nových stylů jako olejomalba, vektorová grafika, anime, tisk nebo akvarel. Vývojářům Apple zároveň zpřístupnil nové API, které umožní tyto funkce integrovat do vlastních aplikací. U Genmoji přibyla možnost převádět textové popisy rovnou do podoby emoji, a také kombinovat dva existující emoji do jednoho. Uživatelé si navíc mohou přizpůsobit vzhled Genmoji postaviček. K dispozici jsou nové účesy, výrazy obličeje a další detaily pro ještě větší míru personalizace.