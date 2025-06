Smartphony lámou rekordy! Tvoří už 64 % světového internetového provozu

Kdy jste naposledy otevřeli web na počítači? Pokud si na to nemůžete vzpomenout, rozhodně nejste sami. Mobilní zařízení nově generují už 64 % veškerého světového webového provozu, čímž překonala všechny dosavadní rekordy – a vlastně to dává perfektní smysl. Vyplývá to alespoň z průzkumu TechGaged.

Rychlejší mobilní sítě, všudypřítomné Wi-Fi, ale hlavně neustále vylepšovaná optimalizace webů pro mobily. To všechno jsou faktory, které za tímto masivním přesunem od klasických počítačů k mobilům stojí. A nejde o žádný výkyv – mobilní webový provoz roste už osm čtvrtletí v řadě, což je nejdelší série růstu od dob mobilního boomu v roce 2016.

Asie vede. A s velkým náskokem

Zatímco globální průměr se aktuálně pohybuje těsně nad 64 %, některé regiony jsou úplně jinde. Asijské země, jako Čína, Indie nebo Jižní Korea, generují ze smartphonů přes 71 % veškerého webového provozu. Důvod? Levné mobily, všudypřítomné 5G a extrémně vysoká míra digitalizace běžného života.

Například v Evropě nebo Severní Americe se zatím držíme okolo 50% podílu. Oproti Asii je to sice solidní číslo, ale trend je jasný – mobily si postupně podmaňují i zbytek světa.

Android vládne, ale iOS neustupuje

Když se podíváme, z jakých zařízení mobilní provoz přichází, vítěz je celkem jasný: Android si ukrajuje přes 72 %, zatímco iOS drží lehce pod 27 %. Rozdíl je tedy pořád značný, ale Apple si přesto polepšil – oproti loňskému prosinci si iOS připsal menší růst.

Na chvostu pak najdeme například KaiOS nebo Linux, které dohromady tvoří zcela zanedbatelný zlomek provozu. A Samsung? Ten se svou vlastním systémem generuje pouhé dvě desetiny procenta.

Webové surfování patří do kapsy

Vývoj posledních let dává jasný signál: pro většinu lidí je dnes mobil nejen telefonem, ale i hlavním vstupním bodem na internet. Přes něj nakupujeme, sledujeme videa, čteme zprávy i platíme účty. A desktop? Ten zůstává hlavně pracovním nástrojem, nikoliv každodenním společníkem.

Pokud tento trend bude pokračovat (a všechno nasvědčuje tomu, že ano), můžeme už brzy mluvit o nové normě – kdy web bez mobilní optimalizace bude vypadat stejně absurdně, jako tlačítkový telefon v kapse teenagera.