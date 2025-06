Apple přináší do AirPods ovládání fotoaparátu, studiový záznam zvuku i automatické pozastavení při usnutí

Společnost Apple představila sadu nových funkcí, které výrazně rozšiřují možnosti AirPods – a to nejen u zcela nových modelů, ale i u těch stávajících. Mezi nejzajímavější novinky patří dálkové ovládání fotoaparátu pomocí sluchátek, studiová kvalita záznamu zvuku nebo automatické pozastavení přehrávání, jakmile uživatel usne. Pamatujete si ještě na doby klasických drátových EarPods, které měly na kabelu tlačítko pro ovládání hudby, hovorů – ale i jako dálkovou spoušť fotoaparátu? Tato praktická funkce se nyní vrací v bezdrátové podobě u AirPods. Uživatelé budou moci stisknutím a podržením nožičky sluchátka vyfotit snímek nebo spustit záznam videa – a dalším stisknutím jej opět ukončit. Ideální pro skupinové fotografie, vlogování nebo tanec a zpěv synchronizovaný s hudbou, kdy iPhone stojí dál od uživatele na stativu.

Studiová kvalita zvuku přímo z vašich uší

Apple také přináší do AirPods funkci studiového záznamu zvuku, která dosud byla výsadou iPhonů 15 a 16 díky technologii Audio Mix. Nově ale díky čipu H2, směrovým mikrofonům a výpočetnímu zvuku (computational audio) zvládnou i samotné AirPods pracovat jako bezdrátové klopové mikrofony.

Ať už jste podcaster, zpěvák, tvůrce videí nebo jen často voláte přes FaceTime, můžete se těšit na výrazně vyšší čistotu hlasu, přirozenější barvu a kvalitní záznam i v hlučnějším prostředí díky režimu Voice Isolation.

Tato vylepšení budou fungovat napříč iPhonem, iPadem i Macy, a budou podporována v aplikacích jako Kamera, Hlasové poznámky, Zprávy (diktování), Webex, FaceTime nebo dalších aplikacích třetích stran.

Sluchátka poznají, že jste usnuli

Další novinka potěší ty, kdo usínají s AirPods v uších, například při poslechu hudby, podcastů nebo ambientních zvuků. Sluchátka nyní poznají, že uživatel usnul – a automaticky pozastaví přehrávání napříč všemi aplikacemi. Tím nejen šetří baterii, ale i zabraňují zbytečnému „přehrání“ obsahu během noci.

Automatické přepínání mezi AirPods a CarPlay Apple rovněž vylepšuje propojení AirPods s CarPlay. Pokud například posloucháte hudbu nebo telefonujete přes AirPods a následně nastoupíte do vozu s CarPlay, zvuk se automaticky přepne do reproduktorů auta. A jakmile vystoupíte, vše se bez přerušení vrátí zpět do vašich sluchátek. Skvělý doplněk pro ty, kdo často přechází mezi autem a chůzí, aniž by museli cokoli nastavovat ručně.

Dostupnost a kompatibilita

Nové funkce budou dostupné na podzim jako součást bezplatné aktualizace firmwaru společně se systémem iOS 26, iPadOS 26 a macOS Tahoe 26. Apple potvrzuje dostupnost těchto novinek pro následující modely: