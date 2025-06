Apple vydal tři nové playlisty WWDC25 Power Up, WWDC25 Sunshine a WWDC25 Jazz, které ukazují ikony v takzvaném Liquid Glass designu, jenž by se měl objevit v iOS 26. Jedná se o průhledné prvky, které mají díky stíňování 3D efekt, jenž působí, jako by vystupovaly nad povrch displeje. iOS 26 se představí již dnes večer na WWDC 2025, kterou můžete sledovat živě na Letem světem Applem.