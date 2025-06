Apple omylem s předstihem potvrdil jednu z novinek iOS 26!

Úvodní Keynote WWDC 2025 odstartuje sice už za pár hodin, to však neznamená, že úniky informací odhalující to, co se na ní, odehraje, utichly. Ba právě naopak, poslední hodiny jsou na nejrůznější úniky informací opravdu bohaté a nutno navíc jedním dechem dodat, že co do činění s nimi má i samotný Apple. Ten totiž neuhlídat update jedné z her v App Store, díky čemuž se tak dostalo ven potvrzení toho, že iOS 26 dostane stejně jako iPadOS 26 či macOS 26 zbrusu novou nativní aplikaci Hry. Ta by měla sloužit jako jakýsi launcher všech her, které budete mít ve vašich Apple zařízeních, přičemž k dispozici v ní budou třeba i statistiky, nasbírané achievmenty a tak podobně. Aplikace navíc bude mít evidentně i své webové rozhraní, jelikož Games.Apple.com je již aktivní, byť zatím bez veřejného obsahu. Ten se na něm ale nejspíš co nevidět zobrazí.

CONFIRMED: Games app coming to iOS 26 The latest update of „Marvel Contest of Champions“ accidentally leaked a new „games“ URL on Apple’s website for „Play Toether“ which is one of the tabs in the new app as per @markgurman pic.twitter.com/hHGGM5Uxqy — Aaron (@aaronp613) June 9, 2025