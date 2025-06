Softwarové klávesnice pro iPhone, ze kterých si určitě vyberete

< >

ReBoard je klávesnice, která zaujme hlavně uživatele hledající maximum možností přizpůsobení. Nabízí nejen klasickou změnu motivů, fontů a velikosti písma, ale také přehledné nastavení gest nebo možnost vytvořit si vlastní vzhled zcela podle sebe. Zajímavostí ReBoardu je ale především jeho multitasking – přímo z klávesnice můžete vyhledávat na webu, hledat GIFy, obrázky, videa nebo třeba vkládat textové šablony, aniž byste museli přecházet do jiné aplikace. Pokud máte rádi produktivitu a chcete mít pod kontrolou nejen to, co píšete, ale i jak, ReBoard určitě stojí za vyzkoušení.