Recenze Endorfy Celeris 1800: Ideální klávesnice nejen k Macu, ale i k Windows

Když se řekne Endorfy, většina technologických nadšenců si pravděpodobně na první dobrou vybaví chladiče, větráky nebo další komponenty určené spíše pro nadšence do skládání vlastního PC. Jenže tenhle polský výrobce už nějakou dobu zkouší štěstí i v oblasti periferií a pokud se vám dosud zdálo, že v jejich nabídce chybí mechanická klávesnice, která by opravdu stála za pozornost, pak vám rovnou říkám, že nová Celeris 1800 stojí za to. A nejen že stojí. Tahle klávesnice mě opravdu překvapila v tom nejlepším slova smyslu a to i coby jablíčkách.

Technické specifikace

Než se pustím do samotných dojmů, pojďme si v rychlosti projít, co Celeris 1800 vlastně nabízí:

Rozložení : 1800 (kompaktní, ale s numerickým blokem)

: 1800 (kompaktní, ale s numerickým blokem) Spínače : Endorfy Yellow (lineární, lubrikované, hot-swap kompatibilní)

: Endorfy Yellow (lineární, lubrikované, hot-swap kompatibilní) Klávesy : PBT double-shot, velmi příjemné na dotek

: PBT double-shot, velmi příjemné na dotek Podsvícení : ARGB, plně nastavitelné

: ARGB, plně nastavitelné Připojení : USB-C, Bluetooth, 2,4GHz bezdrát

: USB-C, Bluetooth, 2,4GHz bezdrát Výdrž : až 120 hodin na jedno nabití (bez podsvícení)

: až 120 hodin na jedno nabití (bez podsvícení) Kompatibilita : Windows i macOS ( fyzický přepínač )

: Windows i macOS ( ) Boční ovladače SideTune – pro hlasitost a jiné funkce

SideTune – pro hlasitost a jiné funkce Programovatelnost přes Endorfy software

přes Endorfy software Rozměry : 384 × 129,5 × 44,6 mm

: 384 × 129,5 × 44,6 mm Hmotnost: cca 950 g

Zpracování a design

Hned na první pohled mi bylo jasné, že Celeris 1800 nebude jen tuctový kus plastu. Klávesnice totiž působí až překvapivě bytelně a tedy do značné míry prémiově. Nemusíte se tedy bát žádného laciného vrzání nebo prohýbání pod rukama, které by dojem z produktu pokazilo. Výrobce zvolená relativně světle šedá barva těla v kombinaci se stejně šedými a několika volitelnými žlutými klávesami vypadá i díky jemným průsvitům podsvícení velmi elegantně. To se přitom o mnoha herních mechanických klávesnicích říci nedá.

Fotogalerie Endorfy Celeris 1800 1 Endorfy Celeris 1800 3 Endorfy Celeris 1800 4 Endorfy Celeris 1800 5 Endorfy Celeris 1800 6 Endorfy Celeris 1800 7 Endorfy Celeris 1800 8 Endorfy Celeris 1800 9 Endorfy Celeris 1800 10 Vstoupit do galerie

Co ale oceňuju snad ještě víc než samotný vzhled, je přístupnost. Endorfy Celeris 1800 totiž cílí nejen na hráče, ale i na uživatele macOS. A není to jen marketingová fráze, ba právě naopak. Klávesnice má totiž na boku přepínač mezi režimem Windows a Mac, a co víc, v balení najdete i sadu náhradních kláves s Mac rozložením. Takže žádné „alt místo command“ nebo hádání, kde je Option v případě, že budete chtít Celeris 1800 používat v kombinaci s macOS. Klávesy si prostě jen přehodíte a máte klid. Tohle gesto mě osobně hodně potěšilo a upřímně si přeju, aby se tím inspirovalo víc výrobců. Protože člověk má hned pocit, že to výrobce s podporou macOS myslí skutečně tak nějak vážněji. Přeci jen, přidat macOS podporu umí kdekdo, ale bez přizpůsobení fyzických kláves skrze jejich správný potisk je tak nějak neúplná.

Testování

Už samotné propojení s Macem byla otázka pár vteřin. Po aktivaci klávesnice totiž ve výsledku stačí jen skrze boční přepínač nastavit, jakým způsobem se má napárovat, a je hotovo. V případě macOS si tedy klávesnici přepnete na připojení pro Mac přes Bluetooth a je víceméně hotovo. Poté už totiž stačí jen jít do nastavení macOS, kde si klávesnici přidáte jako další Bluetooth zařízení v nabídce Klávesnice. Pak už stačí jen provést jednoduchou konfiguraci, kterou vás provede přímo macOS a je hotovo. Klávesnice je připojená a připravena k psaní.

Měl jsem možnost používat Celeris 1800 jako hlavní klávesnici téměř dva týdny napříč macOS, iPadOS i testovací sestavou s Windows 11. A dojem? Jeden z nejlepších, jaký jsem za poslední měsíce u mechanické klávesnice zažil. Spínače Endorfy Yellow mají příjemně hladký chod, díky předlubrikování působí i při rychlém psaní kultivovaně, a i když nejde o vysloveně tiché spínače, rozhodně nepatří mezi hlučné otravy. Celkový zvukový projev je navíc potlačen díky tlumicí vrstvě uvnitř klávesnice, což je opět příjemné překvapení. Skoro se mi tak až chce říci, že oproti Magic Keyboard, kterou standardně používám, nová nebyla Celeris 1800 o příliš mnoho hlučnější.

Hot-swap podpora fungovala bez problémů. Zkusmo jsem vyměnil pár spínačů za kousky, které mi zbyly ze starších testů a musím říci, že vše sedí, jak má. Pokud byste tedy v budoucnu chtěli experimentovat, máte volnou cestu.

Pozitiv je na této klávesnici ale mnohem víc. Například bezdrátové připojení je další oblast, kde Celeris 1800 boduje. Přes Bluetooth i 2,4GHz fungovala klávesnice stabilně, s minimální latencí a bez jakýchkoli výpadků. Skvělá je ale i výdrž baterie. V režimu s vypnutým podsvícením slibuje Endorfy výdrž až 75 dní, a po 10 dnech používání ukazoval stav baterie přes 80 %, takže na dlouhé sezení ideální. Pokud pak chce člověk přepnout z Windows na Mac, stačí jednoduše posunout boční přepínač a klávesnice se automaticky přepáruje tam, kam zrovna potřebujete.

Boční prvky klávesnice jsou pak obecně věcí, která mě upřímně nadchla víc, než bych čekal. Kromě přepínače režimu připojení a potažmo zařízení, ke kterému má být klávesnice připojena, je k dispozici i tlačítko pro ovládání hlasitosti – konkrétně pak pro její zvýšení a snížení. Vedle něj je pak ještě dedikované tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku, popřípadě jeho opětovné zapnutí. Jasně, pro tyto úkony jsou k dispozici i přímo klávesy, ale v některých situacích mi bylo příjemnější sáhnout právě na levou stranu a vše vyřešit tímto prvkem podobně, jak jsem zvyklý třeba u iPhone.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mi úplně nevyhovovala, ale dopředu musím říci, že se vlastně nejedná ani tak o chybu daného produktu jako spíš o jeho vlastnost, se kterou je třeba počítat. Na myslí mám konkrétně výšku klávesnice jako takové. Endorfy Celeris 1800 je totiž vzhledem k tomu, že se jedná o mechanický kousek, poměrně vysoká a tedy jste-li zvyklí psát na „placaté“ Magic Keyboard stejně jako já, čeká vás pár dní zvykání si. Výška Endorfy Celeris 1800 může tedy zprvu působit určité problémy, ale jakmile si člověk zvykne, myslím si, že bude spokojen. Protože třeba odezva kláves je oproti Magic Keyboard obecně zajímavější a člověk má z Endorfy Celeris 1800 daleko víc pocit, že s ním klávesnice interaguje.

Resumé

Endorfy Celeris 1800 je přesně ten typ klávesnice, o které bych vám s klidným svědomím řekl: kupte si ji, pokud chcete něco víc než jen obyčejnou periferii. Je to povedený kus hardwaru, který propojuje svět Windows i Mac elegantně a prakticky. Oceňuju, že si výrobce dal práci nejen s designem a kvalitou spínačů, ale i s takovými drobnostmi, jako je přibalení Mac kláves nebo přepínač režimů. K tomu připočtěte bezdrátové připojení, hot-swap podporu a příjemné podsvícení a máte zařízení, které bude fungovat stejně dobře na herním stole jako vedle MacBooku.

Cena kolem 2 500 Kč není úplně zanedbatelná, ale vzhledem k tomu, co všechno Celeris 1800 nabízí, si myslím, že jde o velmi férovou nabídku. A pokud píšete denně tisíce slov jako já, pak vězte, že tahle klávesnice si to vaše psaní zaslouží.

Endorfy Celeris 1800 můžete zakoupit například zde