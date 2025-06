macOS 26 kompatibilita může nakonec nepříjemně zklamat!

Vzhledem k blížící se WWDC 2025 se čím dál častěji objevují úniky o tom, co Apple chystá nejen pro iOS, ale také pro macOS. A právě nová verze systému pro Macy, která ponese jméno macOS 26, pravděpodobně macOS Tahoe, by mohla přinést menší šok pro majitele některých starších modelů.

Podle informací od soukromého, ale dlouhodobě důvěryhodného účtu na sociální síti X, se macOS 26 rozloučí s dalšími staršími Macy, především těmi postavenými na procesorech Intel.

macOS 26 kompatibilita dle nových informací:

MacBook Air (M1 a novější)

MacBook Pro (2019 a novější)

iMac (2020 a novější)

Mac mini (M1 a novější)

Mac Studio (všechny dostupné modely)

Mac Pro (2019 a novější)

Na první pohled žádné překvapení. Tuto sestavu ostatně zveřejnil již dříve AppleInsider. Jenže nyní se objevila informace, která může zneklidnit některé uživatele 13palcového MacBooku Pro z roku 2020 se dvěma porty Thunderbolt 3. Tento konkrétní model by totiž mohl ztratit podporu také, byť zdroj sám přiznává, že této variantě zatím „zcela nevěří“. Nicméně pokud se informace potvrdí, šlo by o první Mac s čipem Intel z roku 2020, který by přišel o možnost aktualizace na nový systém.

Apple oficiálně představí macOS 26 už v pondělí 9. června během své tradiční WWDC keynote. Tehdy se také dozvíme kompletní seznam podporovaných zařízení. Pokud tedy používáte některý z výše zmíněných modelů, doporučujeme sledovat oznámení velmi pozorně, obzvlášť pokud se spoléháte na dlouhodobé softwarové aktualizace a bezpečnostní záplaty. iOS 26 livestream bude možné sledovat zde.