Recenze LEGO Disney Pixar Luxo Jr. – Ikonická lampa pro milovníky Pixaru

Steve Jobs dokázal během svého života vybudovat trojici úspěšných společností. Zatím co NeXT a Apple se zaměřovali na technologie, společnost Pixar se věnovala animovaným filmům a stala se v nich tak úspěšná, že vynesla Stevu Jobsovi křeslo ve správní radě Walt Disney Company a 7,4 miliardy dolarů v akciích Disney. Jobs se po prodeji Pixaru společnosit Disney stal největším individuýlním akcionářem Disney s podílem přibližně 7 % společnosti. Pixar přitom koupil Jobs 20 let předtím od společnosti Lucasfilm za „pouhých“ 10 milionů dolarů. To co z něj dokázal udělat je naprosto fenomenální. Stejně tak se fenoménem stala také ikonická lampička Pixar, která je v logu společnosti a v animacích, které předchází každému jejich filmu. Právě tu, si nyní společn postavíme z Lega.

Jedná se o menší set, který obsahuje 613 kostiček z nichž je však celá řada zcela nových a nenajdete je zatím nikde jinde než v tomto setu. Jsou zde i další raritní kostičky, které se objevují jen v jednom nebo dvou dalších setech. Právě to z něj delá celkem zajímavý sběratelský artikl a to jak z pohledu celého setu, tak i z pohledu jednotlivých dílků. Stavebnice se kládá ze tří částí. Tou první je míček, který má vlastní podložku, aby se vám nekutálel jen tka po stole a pak samozřejmě necyhbí samotná ikonická lampička. Celkem se v krabici kromě návodu nachází čtveřie sáčků s kostičkami, kdy z prvního postavíte míček a ze zbývajících pak lampičku. Většina dílků jsou ty nejmenší dílky, které Lego vůbec nabízí a musíte se připravit na to, že je potřeba postupovat pečlivě, obzvlášť při stavbě míčku. Na první pohled se může zdát, že se skládá z pár kositček, ale opak je pravdou, míček je totiž doslova a do písmene plný kostiček.

Samotná lampa se umí otáčet okolo své základy an echybí ani typické pružení, které využívá Pixar ve své znělce. Vše musíte postavit od základny až po žárovku a to včetně onoho pružení, které je tvořeno pomocí dvojice gumiček protažených speciálními díly. Stavba vám zabere zhruba půl hodiny až hodinu, podle zručnosti a toho, kolik toho máte postaveno. Stavba samotná se nedá srovnat prakticky s čímkoli jiným. Oproti stavění aut, Star-Wars věcí nebo třeba Jurského Parku, je lampička přece jen konstrukčně zcela jiná a budete se muset smířit s tím, že prakticky kromě stínítka a pár částí základny celou dobu pracujete s malými kostičkami.

Výsledek je však super a lampička na stole nevypadá jako z lega, ale spíš jak klasická lampa. Jediná škoda je, že stavebnice nesvítí, ale žárovka je z klasického plastového dílku. Lego samo o sobě nenabízí svícení příliš často, v součansé době co vím tak snad jen u lodního majáku. Existují však firmy, které se přímo na osvětlení modelů zaměřují a věřím, že i pro Pixar lampičku brzo nabídnou vlasntí řešení. Cena modelu je 71€ a musím říct, že například oproti dalšímu novému setu, kde najdete Boeing 747 a raketoplán zde dostanete za hodně peněz celkem málo muziky. Set s Boeingem a raketoplánem je sice 3x dražší, ale nabídne vám zhruba 10x delší čas stavění a mnohem víc zábavy. Pokud tedy milujete Pixar, Steva Jobse a Lego, je to ideální set pro vás. Pokud chcete víc Lega za stejné peníze, pak se poohlédněte po jiném setu.