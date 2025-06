Epic Games rozdává zdarma hned dvě skvělé hry pro PC! Už jste si je vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma nové hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici jsou totiž velmi zajímavé kousky ve formě titulů DEATHLOOP a Ogu and the Secret Forest. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

DEATHLOOP

DEATHLOOP je akční hra, která vás okamžitě vtáhne do atmosféry tajemného ostrova Blackreef, kde se čas neustále opakuje v nekonečné smyčce. Vžijete se do role nájemného zabijáka Colta, který se snaží prolomit kruh tím, že během jediného dne odstraní osm klíčových cílů. Hratelnost je extrémně svěží – kombinuje klasické střílení s chytrým využíváním schopností a stealth prvků. Každý pokus je zároveň lekcí, protože postupně odhalujete, jak celý svět funguje, a co udělat jinak, aby vše do sebe konečně zapadlo.

Stylizace hry je absolutně jedinečná – připomíná retro futurismus s nádechem bondovek 60. let a dokonale ladí s naprosto skvělým soundtrackem. Skvělou vrstvou navíc je pak invazní multiplayer, kde vás může kdykoli přepadnout jiný hráč v roli Julianny. DEATHLOOP je originální, chytrá a návyková hra, která si vás získá nejen mechanikami, ale i svou odvážnou osobností.

Hru můžete zdarma stáhnout zde

Onu and the Secret Forest

je kouzelná plošinovka, která vás na první pohled zaujme svou ručně kreslenou grafikou a pohádkovým světem. V roli roztomilého stvoření jménem Ogu se vydáváte do tajemného lesa plného hádanek, pastí a nečekaných překvapení. Hratelnost je pomalá, ale pečlivě vystavěná, klade důraz na průzkum a řešení logických úkolů místo zběsilé akce.

Fotogalerie #2 Ogu and the Secret Forest 1 Ogu and the Secret Forest 2 Ogu and the Secret Forest 3 Ogu and the Secret Forest 4 Ogu and the Secret Forest 5 Ogu and the Secret Forest 6 Ogu and the Secret Forest 7 Ogu and the Secret Forest 8 Ogu and the Secret Forest 9 Vstoupit do galerie

Nechybí zde ani jemný humor a laskavá atmosféra, která hře dodává velmi specifické kouzlo. Příběh se odvíjí beze slov, ale přesto dokáže vyvolat emoce a vyprávět o přátelství, odhodlání i objevování neznámého. Skvělá je i hudba, která perfektně doprovází klidné tempo hry a podtrhuje její meditativní charakter. Ogu and the Secret Forest je ideální volbou pro ty, kteří hledají relaxační zážitek s duší a osobitostí.

Hru můžete zdarma stáhnout zde