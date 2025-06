watchOS 26: Co o něm dosud víme

Společnost Apple připravuje další generační skok ve svém operačním systému pro nositelnou elektroniku. Namísto očekávaného watchOS 12 se letos podle informací Marka Gurmana dočkáme verze watchOS 26. Apple tak sjednocuje značení svých operačních systémů podle modelových let, stejně jako například u automobilů. Co všechno by měla novinka přinést a kdy se jejího uvedení dočkáme?

watchOS 26 datum představení

Apple by měl watchOS 26 představit na svém každoročním eventu WWDC 2025, který se koná od 9. do 13. června. Hlavní keynote proběhne 9. června a očekává se, že watchOS 26 bude uveden spolu s iOS 19, macOS 16 a iPadOS 19. Hned po keynote by měla být dostupná beta verze pro vývojáře, kterou v posledních letech Apple zpřístupnil i veřejnosti. Veřejná beta následuje obvykle s měsíčním odstupem a ostré verze se pak tradičně dočkáme v září 2025 společně s uvedením Apple Watch Series 11 a iPhonu 17.

watchOS 26 kompatibilita: kdo se může těšit na aktualizaci?

Vzhledem ke zvyklostem Apple je pravděpodobné, že watchOS 26 bude dostupný pro:

Apple Watch Series 7 a novější

Apple Watch Ultra a Ultra 2

Apple Watch SE 2

Nově představené modely Series 11, Ultra 3 a SE 3

Naopak Series 6 by mohly být letos definitivně vyřazeny z podpory, podobně jako loni Series 4, 5 a původní SE.

Fotogalerie Apple Watch LsA 33 Apple Watch LsA 35 Apple Watch LsA 32 Apple Watch LsA 36 Apple Watch LsA 30 Apple Watch LsA 25 Apple Watch Ultra 2 LsA 15 Apple Watch Ultra 2 LsA 14 Apple Watch LsA 1 Apple Watch Ultra 2 LsA 11 Vstoupit do galerie

watchOS 26 novinky

Zatímco iOS 26 a macOS 16 se podle uniklých informací dočkají výrazné designové přepracování, u watchOS 26 se spíše očekávají dílčí vizuální úpravy, inspirované jazykem visionOS. Mělo by jít o změny v ikonách a rozhraní, nikoliv o celkovou rekonstrukci.

Velkou novinkou by měla být integrace Apple Intelligence, která zatím chyběla přímo v hodinkách. watchOS 26 sice nebude AI modely spouštět nativně, ale přinese funkce „powered by Apple Intelligence“ ve spolupráci s iPhonem. Očekávají se například:

Chytré odpovědi na zprávy pomocí generativní AI

Shrnutí oznámení podle priority

Lepší Siri s prvky jazykového modelu

Genmoji pro vlastní emotikony

Zdraví a sledování těla: přínos AI i nových senzorů

Další očekávanou novinkou je rozšíření funkcí v oblasti zdraví. Spekuluje se o monitoringu vysokého krevního tlaku, který by mohl být dostupný v nových modelech. Ve hře je také AI kouč ve zdraví, který by mohl být integrován do aplikace Zdraví nebo Fitness+.

Vylepšení stávajících funkcí

Apple by mohl vylepšit funkcionality představené ve watchOS 11, jako je aplikace Vitals, rozšíření Check In, Smart Stack, podpora pro těhotenství a pokročilá analýza tréninků. Tyto funkce by mohly dostat AI asistenci nebo více personalizace.

Novinky v oblasti zpřístupnění

Apple tradičně odhaluje novinky v oblasti dostupnosti ještě před WWDC. Ve watchOS 26 se objeví například Live Captions pro neslyšící uživatele, které půjdou ovládat i na dálku. Rozšíření se dočkají i jazykové mutace titulků. Úlpěně nově se objeví tzv. „Accessibility Nutrition Labels“ na stránkách aplikací v App Store.

watchOS 26 slibuje především pozvolné přiblížení Apple Watch k inteligentnímu ekosystému s více funkcemi napěchovanými AI. Nejde o revoluci, ale o důležitý krok kupředu. Pokud Apple dostojí svým zvyklostem, můžeme se těšit na další porci chytrých funkcí a vylepšený uživatelský komfort – a to nejen pro majitele nových hodinek, ale i těch starších modelů.