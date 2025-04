Nový vzhled watchOS 12 potvrzen dalším zdrojem!

Ačkoliv Apple poslední větší redesign operačního systému watchOS 10 ukázal teprve před necelými dvěma roky v rámci watchOS 10, letos bychom se měli dočkat dalšího vcelku zásadního přepracování. Že se tak stane předpověděl jednak před pár dny izraelský technologický portál iVerifier a jednak před pár hodinami i spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu. A jelikož se jejich předpovědi prakticky shodují, je pravděpodobnost toho, že je další designové přepracování watchOS za dveřmi, zřejmě skutečně blízko.

Gurman ve svém pravidelném nedělním newsletteru věnovaném Apple produktům potvrzuje konkrétně to, že v rámci letošního velkého redesignu všech operačních systémů má kalifornský gigant v plánu „říznout“ i do watchOS – konkrétně pak skrze nasazení poloprůhledných prvků ve stylu visionOS. Díky tomu by tak měly být všechny systémy designově sjednoceny a uživatelům by se tak na nich mělo díky tomu i lépe pracovat, jelikož budou-li umět s jedním produktem, nebude pro ně problém ovládat ty další právě díky znalosti softwarů v nich. Jak přesně budou nové OS vypadat se ale oficiálně dozvíme až na červnové WWDC, kde Apple novinky se vší parádou odhalí.