Start Apple Intelligence v této zemi se odkládá. Může za to Trumpova obchodní válka

Zatímco se Apple chystá naplno rozjet svou novou éru umělé inteligence pod značkou Apple Intelligence, jeden z klíčových světových trhů zůstává mimo hru. Zavedení služby v Číně se totiž zpožďuje, a to kvůli rostoucím politickým a obchodním napětím mezi Spojenými státy a Čínou. Tvrdí to alespoň zdroje portálu Financial Times.

Doposud se počítalo s tím, že Apple plánuje nasazení Apple Intelligence v rámci aktualizace iOS 18.6, která měla přijít několik týdnů po vydání iOS 18.5. Jenže i když od uvedení poslední verze uběhly už tři týdny, beta verze osmnáctšestky je stále v nedohlednu a spolu s ní i možnost, že se Apple Intelligence v Číně v nejbližší době vůbec objeví.

Podle dostupných informací Apple připravuje vstup své AI platformy na čínský trh ve spolupráci s technologickým gigantem Alibaba. Jenže obě firmy zatím nezískaly povolení od čínského regulačního úřadu CAC (Cyberspace Administration of China), který musí všechny AI modely v zemi nejprve schválit. A právě tady se celý proces zasekl. Důvodem má být zvýšená politická nejistota, která pramení především z nedávného zvýšení amerických cel na čínské zboží až na 145 %, ke kterému přistoupil prezident Donald Trump. Apple se sice některým z těchto cel úspěšně vyhnul, a dokonce byla část opatření na 90 dní pozastavena, přesto se obchodní válka mezi oběma zeměmi znovu vyostřuje.

Situaci navíc zhoršilo i nedávné obvinění ze strany Číny, že Spojené státy porušily ženevském dohodu tím, že omezily export softwaru pro návrh polovodičů, zakázaly víza čínským studentům a znemožnily některé klíčové obchodní transakce. Trump naopak tvrdí, že Čína nedodržela svůj závazek ohledně snížení tarifů na strategické suroviny a oznámil další zvýšení cla na ocel, konkrétně až na 50 %.

Kvůli tamní legislativě navíc Apple nemůže v Číně používat své vlastní AI modely, a proto se rozhodl nasadit alternativu od Alibaby. Jenže pokud se naplní další spekulace, situace se může výrazně zkomplikovat. Americká administrativa totiž zvažuje zařazení Alibaby, Tencentu a Baidu na tzv. entity list, což by těmto firmám prakticky znemožnilo spolupráci s americkými partnery. Pokud k tomu dojde, může Apple na integraci Apple Intelligence v Číně zapomenout, minimálně na dlouhou dobu.

Zpoždění je přitom pro Apple nepříjemné hned z několika důvodů. Čína je pro něj jeden z nejdůležitějších trhů a místní konkurence v podobě Huawei nebo Xiaomi už dnes nabízí velmi pokročilé AI funkce, které Apple na čínském trhu zatím nemůže dorovnat. Tím se dostává do nepříjemného znevýhodnění vůči domácím značkám.