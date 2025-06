Apple si pro TV+ pojistil její největší poklad

Úspěch nové dramatické série Your Friends and Neighbors, v níž září Jon Hamm a která minulý týden zakončila svou první sezónu na Apple TV+, nepřekvapil zřejmě ani samotné vedení Apple. Společnost se tak podle magazínu Deadline rozhodla rychle jednat a uzavřela další dlouhodobou smlouvu s tvůrcem seriálu Jonathanem Tropperem, který se tak stává jedním z klíčových mužů v současné i budoucí nabídce Apple TV+

Tropper a Apple TV+ už potřetí

Jonathan Tropper není pro Apple žádným nováčkem. Poprvé spolu navázali spolupráci už v roce 2019, kdy byl showrunnerem a výkonným producentem jedné z vůbec prvních Apple TV+ sérií ve formě postapokalyptického sci-fi See s Jasonem Momoou. Od té doby Tropper pro platformu vybudoval silné jméno, a i když o sobě nedává vědět tak okázale jako jiní, patří k nejplodnějším autorům v rámci služby. Aktuálně má rozjeté dvě seriálové série a navíc pracuje i na dvou ambiciózních filmech.

Sázka, která vyšla

Your Friends and Neighbors je podle údajů společnosti Nielsen nejúspěšnějším novým dramatickým seriálem Apple TV+ tohoto roku, a to na základě sledovanosti během prvního měsíce od premiéry v amerických domácnostech. Seriál má dokonce nakročeno k tomu, aby se poprvé dostala do Top 10 streamovaných pořadů Nielsen, což je pro novinky z Apple TV+ stále poměrně vzácný úspěch. Apple ale evidentně věděl, co má v rukou. Druhá sezóna totiž byla objednána už v listopadu, tedy dávno před samotným uvedením první řady. Momentálně už probíhá natáčení.

Co chystá Tropper dál

Dalším velkým projektem Troppera bude limitovaná série Lucky s Anyou Taylor-Joy v hlavní roli, adaptace úspěšného románu od Marissy Stapley. Premiéry bychom se měli dočkat ještě letos. Na filmovém poli pak Tropper připravuje hned dva výrazné tituly. Prvním je The Corsair Code, sci-fi mysteriózní dobrodružství s Chrisem Hemsworthem. Druhým projektem je Matchbox, akčně-komediální film založený na známé značce autíček, kde si zahrají John Cena, Jessica Biel a Sam Richardson. Mimo Apple navíc Tropper píše scénář pro připravovaný film ze světa Star Wars, na němž spolupracuje s režisérem Shawnem Levim. A to už je pěkně našlapané portfolio.