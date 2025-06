Uniklá strategie OpenAI děsí Apple! ChatGPT má v plánu sestřelit Siri

Na světlo světa se dostala zpráva, která minimálně přední představitele společnosti Apple rozhodně nepotěší. Jedná se totiž přesně o ten ten typ dokumentu konkurence, o kterém víte, že existuje, ale když se dostane ven, stejně to zabolí. Zvlášť uprostřed antimonopolních tahanic a ne zrovna ideální situace uvnitř firmy. Díky právě probíhajícímu soudnímu procesu proti Googlu totiž unikl dokument OpenAI s názvem „ChatGPT: H1 2025 Strategy“. A jeho vize je jasná: ChatGPT se má stát super-asistentem, který bude chytřejší, dostupnější a užitečnější než Siri.

Super-asistent, jaký měl být Siri

OpenAI popisuje super-asistenta jako inteligentního pomocníka, který dokáže zvládnout každodenní úkoly i složité problémy. Je navržený tak, aby byl osobní, vždy po ruce a dostupný přes web, aplikace i platformy třetích stran včetně Siri.

A co je důležité, OpenAI už tyto plány naplňuje. Zavádí funkce jako paměť napříč chaty, nástroj Operator pro práci s webem a API pro ovládání zařízení a tak podobně. Zkrátka a dobře, ChatGPT se rychle mění z chatu v prohlížeči na asistenta, který vás opravdu zná a pomáhá vám v reálném světě.

Co na to Apple? Zatím tápe

Oproti tomu Apple stále hledá směr. Siri dostala loni napojení na ChatGPT, ale stále působí spíš jako doplněk než jako samostatný chytrý nástroj. Interně sice Apple pracuje na projektu „Knowledge“, který má být odpovědí na ChatGPT, ale podle zpráv ho sužují stejné problémy jako kdysi Siri.

V uniklém dokumentu OpenAI navíc otevřeně kritizuje Apple, Google i Microsoft za to, že nedávají uživatelům možnost zvolit si výchozího asistenta. Cílem OpenAI je tuto volbu prosadit a to nejen u asistentů, ale i u vyhledávačů a dalších klíčových funkcí systémů. OpenAI tedy evidentně tlačí na Apple i regulátory, chce větší otevřenost a ví přesně, kam míří. A to je momentálně něco, co se o Applu říct úplně nedá.