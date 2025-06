Neuvěříte, jakou tapetu má na svém iPhone americký prezident Donald Trump!

Fotografie Trumpova iPhonu na zamykací obrazovce opět rozvířila debaty o jeho osobním stylu a výběru tapety. Agentura Reuters zachytila detailní snímek prezidentova zařízení, kde je vidět, jak Trump ukazuje prstem přímo na kameru. V závislosti na vašem politickém postoji se tento záběr může jevit jako demonstrace síly nebo naopak narcistické gesto. Tapetu si můžete prohlédnout v galerii níže.

Trump má iPhone rád

V minulosti jsme viděli různé preference prezidentů. Barack Obama byl dlouho známý svou láskou k BlackBerry, kterou mu NSA upravila pro osobní použití. Dokonce mu Steve Jobs v roce 2011 daroval iPad 2. Naopak Trump byl prezident, který se nebál Twitteru a používal dva iPhony – jeden pro tweety a druhý pouze pro telefonování. Bezpečnostní experti tehdy upozorňovali na možné problémy s mikrofonem a kamerou na těchto zařízeních.

Nyní, po návratu do Bílého domu, je potvrzeno, že Trump stále používá iPhone. O jeho komunikaci se stará Komunikační agentura Bílého domu, a proto jakékoli případné zvýšení cen na základě cel by osobně neplatil.

Hrozí někomu?

Trump na snímku ukazuje prstem, což někteří považují za symbolickou hrozbu a demonstraci odhodlání chránit zemi. Jiní ale kritizují tuto tapetu jako další příklad jeho sebestřednosti a narcismu: „Ne jeho rodina, ne děti, ale on sám,“ komentují odpůrci na sociálních sítích.

A co Apple Intelligence? Zajímavou otázkou zůstává, zda prezident využívá novou funkci Apple Intelligence. A pokud by Google vyráběl své Pixely v USA, vzdal by se Trump svého iPhonu a přešel by na Pixel?