Sluchátka s potlačením hluku: Jak vybírat a jaké výhody skýtají?

Ať už často cestujete, pracujete v otevřené kanceláři nebo si jen rádi vychutnáte hudbu bez rušivých zvuků okolí, noise cancelling sluchátka pro vás mohou být trefou do černého. Jsou navržena tak, aby eliminovala okolní hluk a nabídla tak čistší, nerušený poslech. Ale jak přesně fungují? A co je vlastně rozdíl mezi „noise cancelling“ a „active noise cancelling“?

Začněme od začátku. Označení „noise cancelling“ se obecně používá pro jakýkoliv způsob potlačení okolních zvuků – ať už pasivní, nebo aktivní. Pasivní odhlučnění je to, co udělají klasická uzavřená sluchátka: díky konstrukci (např. polstrovaným náušníkům) mechanicky utlumí okolní ruchy. Hodí se třeba do kanceláře, ale ve vlaku nebo letadle si s nimi nevystačíte.

To skutečně zajímavé přichází s aktivním potlačením hluku, tedy active noise cancelling (ANC). Tato technologie funguje tak, že mikrofony ve sluchátkách snímají zvuky z okolí a elektronika v reálném čase vytváří „protihluk“ – zvukovou vlnu v opačné fázi, která nežádoucí ruchy účinně vyruší. Nejlépe si ANC poradí s monotónními a stálými zvuky, jako je hučení motoru, klimatizace nebo hluk z městské dopravy. Hlasitý rozhovor hned vedle vás ale potlačí jen částečně.

Kromě samotného potlačení okolních zvuků nabízí mnoho ANC sluchátek také transparentní režim, který naopak umožní propustit důležité zvuky z okolí – třeba když potřebujete slyšet hlášení na nádraží nebo vést krátkou konverzaci, aniž byste si sluchátka museli sundávat.

Na trhu najdete různé typy noise cancelling sluchátek – od velkých náhlavních modelů, které nabízejí nejlepší účinnost, až po kompaktní bezdrátová sluchátka do uší, která oceníte hlavně na cestách. Vyplatí se sledovat nejen kvalitu ANC, ale i výdrž baterie, pohodlí při nošení a kvalitu zvuku.

Pokud hledáte špičková sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) v rámci Apple ekosystému, máte na výběr ze dvou povedených modelů: kompaktní AirPods Pro (2. generace) a náhlavní AirPods Max. AirPods Pro jsou ideální na cesty i každodenní poslech – nabízejí účinné ANC díky čipu H2, transparentní režim, prostorový zvuk a výdrž až 30 hodin s pouzdrem. AirPods Max cílí na náročnější uživatele – v elegantním kovovém provedení přinášejí vynikající zvuk, pohodlí i ANC na profesionální úrovni, navíc s podporou prostorového zvuku a výdrží až 20 hodin. Oba modely perfektně spolupracují s iPhonem, Macem i Apple Watch, takže pokud chcete ticho, které funguje doslova na jeden dotyk, jste u Applu na správné adrese.

Pokud jednou zkusíte kvalitní ANC sluchátka v hlučném prostředí, rychle pochopíte, proč jsou mezi uživateli tak oblíbená. Nabízí totiž něco, co běžná sluchátka nedokážou – ticho. A v dnešním světě je to luxus, který má cenu zlata.