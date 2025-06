Nalaďte se na WWDC 2025 oficiálním playlistem od Apple!

Do startu vývojářské konference WWDC 2025 zbývá už jen pár dní, a pokud patříte mezi fanoušky Applu, kteří se chtějí na tuto událost náležitě naladit, máme pro vás skvělou zprávu. Apple totiž dnes na sociálních sítích představil oficiální Apple Music playlist k WWDC 2025, který nabízí dvacítku letních songů od známých i méně známých interpretů.

V playlistu nechybí jména jako Benson Boone, Charli XCX, Ed Sheeran či Don Toliver, ale narazíte i na další aktuální jména světové hudební scény. Apple popisuje tento výběr jako „nový playlist letních tónů, který vás připraví na největší vývojářskou akci roku“.

WWDC 2025 odstartuje v pondělí 9. června v 10:00 pacifického času, tedy v 19:00 našeho času. Během keynote se dočkáme představení nových verzí operačních systémů iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26. A jak už to u Applu bývá zvykem, možná se dočkáme i nějakého toho překvapení navíc. Pokud tedy chcete do pondělka zkrátit čekání, oficiální WWDC playlist v Apple Music je ideální způsob, jak se dostat do té správné „jablečné“ nálady.

Playlist WWDC25 na Apple Music si můžete přehrát zde