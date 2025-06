Track Soles: Vložky do bot, do kterých jednoduše vložíte AirTag

Ztráta dítěte je noční můrou každého rodiče a i když nic na světě nenahradí to, že na něj zkrátka budete dávat pozor, jsou věci, které vám mohou pomoci v případě, kdy se již nedej bože něco stane. Kromě speciálních náramků s GPS je tu ještě jedna zajímavá věc a to AirTag. Kdyby nedej bože někdo vaše dítě unesl, tak náramek nebo hodinky bude zřejmě to první co mu sundá. AirTag je však tak malý, že jej můžete schovat na místo, kam nikoho nenapadne se podívat a to do speciálních vložek do bot. Pokud si ještě pamatujete na čip Nike+, pro který vyráběl Nike speciální boty z edice Nike+, tak toto je vlastně to stejné, ovšem s výřezem přesně pro AirTag.

Pokud tedy vaše dítě je již dostatečně staré a nepoužíváte barefoot boty, tak mu můžete do klasickcýh tenisek dát tyto vložky s AirTagem. Samozřejmě je ptořeba to brát jen jako krajní možnost jak dítě lokalizovat, ale kdyby se nedej bože něco stalo, je lepší mít AirTag než vůbec nic. Vložky se prodávají na Track Soles a koupíte je za 20€.