Můj další smartphone už asi nebude iPhone

Přesto, že jsem měl za posledních deset let všechny modely iPhone, ten další už mě nějak neláká. Za poslední roky i tím, že každý rok iPhone dostávám, tak příliš neřeším, jaké další telefony jsou k dispozici. Rok co rok mi v ruce přistane nový iPhone a ten tak nějak ze setrvačnosti používám. Když však vedle mě nyní seděl kolega, který si zrovna kupoval nový telefon, díval jsem se mu přes rameno a najednou jsem viděl všechny možnosti, které se v mém světě za posledních deset let neobjevily. Vzhledem k tomu, že letošní léto budeme s rodinou trávit v USA, rozhodl jsem se, že navštívím Google Store a pokud mi nějaký Pixel opravdu padne do ruky, tak si jej koupím.

Ne kvuli tomu, že by byl iPhone špatný telefon. Upřímně řečeno, jsem člověk, který kromě fotoaparátu, volání, Safari a asi pěti aplikací nic nepoužívá. Bude to kvůli tomu, že mě už nebaví mít 10 let to stejné. I když máte v garáži nejlepší Ferrari na světě, po deseti letech vás začne nudit. Začnete mít pocit, že by to přece jen chtělo vyzkoušet něco nového. Sám jsem to zažil a auto, které jsem před lety miloval, vytahuju nyní z garáže jednou za rok, aby se provětralo. Nehledám výkon, nehledám ani nějaké zázračné funkce nebo aplikace, které nejsou na iPhone k dispozici, hledám zkrátka nějakou změnu. Chci vyzkoušet konstrukci typu Fold.

Možná mi nebude vyhovovat a za pár měsíců se vrátím zpět k iPhone, ale jedno vím jistě. Nechci na podzim vzít do ruky po šesté v řadě ten stejný telefon, který se sice vždy snaží Apple vylepšit a někdy mu to jde víc, někdy méně, ale prakticky je to pořád dokola to stejné. Je sice fajn, že si mohu vybrat ze tří modelů, každý v různé barvě a v různé kapacitě, ale konstrukčně to jsou pořád ty stejné telefony. To stejné je iPad nebo MacBook. Máte na výběr různé řady, různé velikosti, ale je to stále to stejné zařízení už dlouhé roky. Přitom bych si rád měl možnost vyzkoušet kombinaci iPad a MacBook tak jak to má například Microsoft Surface. Chtěl bych iPad s MacOS nebo MacBook s dotykovým displejem.

Zkrátka začínám mít pocit, že Apple dělá ve všech svých produktech stále to stejné. Když mám MacBook Air M1 a jeho výkon mi bohatě stačí, nemám důvod si koupit MacBook M4, protože nenabízí prakticky nic nového. Kdyby měl dotykový displej, neváhám jedinou vteřinu. Když mám pět let starý iPad Pro, nemám důvod si koupit ten nejnovější, protože je to pro mě stále to stjené zařízení. Stále se zvyšujícím výkonem si mě Apple zkrátka už nezíská. Neříkám, že to tak musí mít každý, ale já to tak mám a tak jsem se po 20 letech, co používám výhradně Apple zařízení, rozhodl, že se po dalších novinkách budu muset poohlédnout jinde. Čekání už bylo zkrátka dost a ničeho jsme se nedočkal.