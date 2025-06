Klíčová novinka pro iPhone 17 a 17 Air v ohrožení! Pokud nedorazí, bude to průšvih

Vypadá to, že ani letos nebude s ProMotion u základních iPhonů klid. Zatímco jsme ještě donedávna žili v přesvědčení, že Apple konečně přenese adaptivní 120Hz technologii i do levnějších modelů iPhonu 17, nejnovější zpráva z Číny tvrdí něco jiného. A to může být pro mnoho jablečných fanoušků poměrně studená sprcha. Ostatně, právě za fixních 60Hz v displejích základních iPhonů sklízí Apple zejména v posledních letech tvrdou kritiku

Se zpochybněním nasazení 120Hz obnovovací frekvence displeje přišel před pár desítkami minut konkrétně čínský leaker Fixed Focus Digital, který má sice smíšené skóre, co se přesnosti předpovědí týče, ale přesto se vyplatí jeho slova úplně neignorovat. Ten tvrdí konkrétně to, že jeho zdrojů sice Apple u iPhonu 17 a zcela nového modelu iPhone 17 Air (který má nahradit Plus) skutečně nasadí 120Hz displeje, ale bez technologie ProMotion, tedy bez adaptivního přizpůsobování obnovovací frekvence podle obsahu. Jinými slovy, půjde o klasický 120Hz OLED panel s fixní obnovovací frekvencí.

To by v praxi znamenalo, že obraz sice bude plynulý hlavně při scrollování nebo animacích, ale baterie tím bude pravděpodobně trpět více, než kdyby šlo o plnohodnotný ProMotion panel. Ten totiž umí díky LTPO technologii snížit obnovovací frekvenci až na 1 Hz, což výrazně šetří energii při zobrazování statického obsahu. A aby toho nebylo málo, displeje bez ProMotion rovněž neumí Always-On funkci, tedy zobrazení hodin, widgetů nebo tapety na uzamčené obrazovce i tehdy, když telefon aktivně nepoužíváte.

Fotogalerie iPhone 17 Air v ruce 1 iPhone 17 Air v ruce 2 iPhone 17 Air v ruce 3 iPhone 17 Air v ruce 4 Vstoupit do galerie

Je nicméně otázkou, nakolik jsou informace výše zmíněného leakera přesné. Podle Rosse Younga coby šéfa Display Supply Chain Consultants a jednoho z nejspolehlivějších expertů na zobrazovací technologie Apple loni zadal výrobcům zakázky na LTPO panely pro všechny modely řady iPhone 17. A právě LTPO je technologickým základem ProMotion displejů. Tuto informaci následně potvrdily i korejské zdroje ETNews a The Elec, které se v podobných věcech rovněž málokdy mýlí. Doufejme tedy, že se Fixed Focus Digital plete.

Faktem je, že Apple o nasazení ProMotion do základních iPhonů údajně uvažuje už delší dobu, ale vždy ho něco zbrzdí, ať už výrobní kapacity, marketingová strategie, nebo třeba snaha udržet některé funkce exkluzivně pro modely Pro. Letos se situace může změnit, ale dokud nedorazí zářijová keynote, můžeme jen spekulovat. Každopádně doufejme, že tentokrát bude mít pravdu spíš Ross Young než Fixed Focus Digital. Protože mít konečně plynulý a zároveň úsporný displej i v základním iPhonu by byla opravdu velká změna.