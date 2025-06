iPhone v roli kameramana: Film 28 let poté byl natáčen až 20 iPhony najednou

Nový hororový film 28 let poté (28 Years Later) nejen že navazuje na kultovní 28 Days Later z roku 2002, ale zároveň přepisuje pravidla filmového vyprávění — a to s pomocí iPhonu. Režisér Danny Boyle se rozhodl pro odvážný krok: část snímku byla natočena právě na zařízení, které většina z nás nosí v kapse.

Už původní film zaujal svou syrovostí a autenticitou díky tehdy revolučnímu rozhodnutí natáčet digitálními kamerami. Tím tvůrci reflektovali realitu, v níž by apokalypsa byla zachycena dostupnou technikou — v roce 2002 to byly digitální kamery, v roce 2025 to jsou nepochybně chytré telefony.

Proto v nejnovějším pokračování s názvem 28 let poté hraje iPhone klíčovou roli ve vizuálním ztvárnění chaosu a děsu. A nejde jen o jeden telefon: produkční tým vytvořil speciální rigy se čtyřmi, osmi, deseti, a dokonce i dvaceti iPhony najednou. Danny Boyle přirovnal tento přístup k „chudé verzi bullet time“, známé z Matrixu. Výsledkem je možnost zachytit akci v úhlu 180 stupňů a v postprodukci pak libovolně volit perspektivu — buď tradiční, nebo „prořezávat čas a prostor“ pro zdůraznění brutalit a emocí v násilných scénách.

Kromě technického experimentu s iPhony si Boyle pohrál i s formátem obrazu. Zvolil extrémně širokoúhlý poměr stran 2,76:1, který je typický spíše pro IMAX nebo epické filmy ve formátu Ultra Panavision 70 mm. V běžné kinodistribuci jde o nezvyklý tah, který však přináší nové napětí. „Použili jsme opravdu široký formát, abychom podpořili neklid, který vyvolával už první film – rychlost, dravost, fyzickou intenzitu nakažených,“ říká Boyle. „Na širokoúhlém plátně může nebezpečí číhat odkudkoli – divák musí neustále sledovat celé pole, skenovat obraz, hledat hrozbu.“

Film 28 let poté dorazí do kin letos v létě a slibuje nejen návrat k ikonické postapokalyptické atmosféře, ale také ukázku toho, že i technologie každodenního života může posunout hranice filmového vyprávění — a možná i děsit víc než kdy dřív.