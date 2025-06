AI revoluce se odkládá. Apple má sice vlastní ChatGPT, ale zatím ho nechce ukázat

Zatímco konkurence se v posledních měsících předhání v tom, kdo ukáže větší AI zázrak, Apple prý stále váhá. Podle zdrojů spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž i přes velká očekávání může letošní WWDC z pohledu umělé inteligence proměnit v mírné zklamání. Uvnitř Cupertina údajně panuje názor, že firma ještě není připravena vytasit se s něčím skutečně přelomovým.

Interně přitom Apple rozhodně nespí. Gurman ve svém newsletteru Power On popisuje, že Apple má ve vývoji hned několik vlastních AI modelů, konkrétně se mluví o variantách se 3, 7, 33 a dokonce až 150 miliardami parametrů, přičemž ty největší běží na cloudu. Benchmarky naznačují, že kvalitou se tyto modely blíží nejnovějším verzím ChatGPT, ale Apple se zatím zdráhá je pustit mezi uživatele. Důvod je přitom svým způsobem jednoduchý. Jsou jím obavy z možných lží modelů a přetrvávající vnitřní neshody o směřování generativní AI.

Klíčovou novinkou WWDC má být otevření AI nástrojů vývojářům. Apple podle Gurmana plánuje představit možnost, aby třetí strany mohly využívat jeho on-device foundation modely. Jinými slovy, Apple nabídne svou AI vývojářům, kteří ji budou moci integrovat do vlastních aplikací. To by mohlo znamenat velký skok vpřed v oblasti automatizace, personalizace i kontextového chování aplikací napříč systémy iOS, iPadOS a macOS.

Apple nezapomíná ani na vývojářské nástroje samotné. Ve hře je hlubší integrace AI do prostředí pro tvorbu aplikací, včetně například testování uživatelského rozhraní. A konečně přichází i na dlouho vyhlíženou novinku – SwiftUI se má dočkat nativního bohatého textového editoru, což usnadní práci vývojářům a posune možnosti UI návrhů na novou úroveň.

A co tolik očekávaný Swift Assist, tedy AI nástroj pro doplňování kódu? Podle Gurmana se Apple chystá představit novinky i v této oblasti, ačkoli zatím není jasné, zda půjde rovnou o verzi využívající modely od Anthropic, které si firma testuje v interním provozu už několik měsíců. Jak se tedy zdá, Apple se připravuje na AI éru, ale zatím se drží svého typického stylu, tedy raději pomaleji a jistě, než rychle a s potenciálním průšvihem. WWDC tak může nabídnout solidní náznaky směřování, ale žádný dechberoucí moment typu „one more thing“ zřejmě letos nepřijde.