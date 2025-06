iPhone 16 Pro vs. 17 Pro: Podívejte se, jak moc se budou vzhledově lišit jejich foťáky

Zraky mnoha jablíčkářů se sice v tuto chvíli upínají primárně k blížící se úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, na které Apple světu odhalí iOS 26 spolu se všemi dalšími novými OS, nicméně povyk okolo blížících se iPhone 17 Pro samozřejmě stále neutichá. Tím spíš, když se takřka denně objevují nové a nové úniky informací či nejrůznější fotografie, které telefon s předstihem poodhalují. Jednu takovou nyní zveřejnil i leaker Majin Bu, přičemž si díky ní můžeme udělat skvělý obrázek o tom, jak se změní záda iPhone 17 Pro oproti iPhone 16 Pro. Na snímek můžete mrknout na prvním místě v galerii níže.

Fotogalerie iphone 16 pro vs 17 pro iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.10 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.21 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.28 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.35 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.44 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.51 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.00 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.10 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.17 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.25 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, změna velikosti fotomodelku nebude ve výsledku až tak zásadní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Už nyní totiž zabírá zadní foťák odhadem 60 % šířky horní části zad a jeho roztažení do stran tedy nebude až tak obrovský upgrade. Navíc se tím záda iPhone 17 Pro stanou pohledově symetričtějšími a to i přesto, že uspořádání jednotlivých objektivů zůstane stejné jako v případě modelu 16 Pro. A pokud tento upgrade skutečně přinese možnost natáčet do 8K či fotit i na teleobjektiv do 48MPx, rozhodně jej lze „překousnout“.