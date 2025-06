4 užitečné tipy a triky pro Zdraví na iPhone, které určitě využijete

< >

Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Aplikace Zdraví v iOS 17 přinesla funkci Duševní stav, kde si můžete během dne rychle zaznamenat, jak se cítíte. Na posuvníku si zvolíte aktuální náladu – od velmi nepříjemné až po skvělou – a případně přidáte, co ji ovlivnilo (např. práce, přátelé, spánek). Tyto záznamy vám později pomohou vysledovat souvislosti mezi náladou a každodenními návyky. Navíc je můžete zadávat i přes Apple Watch – takže vše funguje rychle a diskrétně.

Občas si člověk prostě nevzpomene. A proto nativní Zdraví na vašem iPhonu umožňuje aktivovat tzv. Dodatečné připomínky léků. Když zmeškáte plánovaný čas, telefon vám připomene, že lék ještě čeká – ať už za deset minut, nebo za hodinu, podle toho, co si nastavíte. Dodatečné připomínky aktivujete v Zdraví → Prohlížení → Léky → Volby → Oznámení → Připomínání léků → Dodatečné připomínky. Funkce je ideální pro všechny, kteří se chtějí držet léčebného plánu, ale nechtějí být zbytečně ve stresu z jednoho zmeškaného upozornění.

Trendy zdraví – vaše data konečně dávají smysl

Sledování dat má smysl jen tehdy, když víte, co vám říkají. A právě proto je v aplikaci Zdraví dostupná sekce Trendy, která vám vizuálně ukáže, jak se vyvíjí třeba vaše fyzická aktivita, spánek nebo srdeční tep. Trendy najdete ve Zdraví → Prohlížení → Trendy → Zobrazit všechny zdravotní trendy. Na tomto místě uvidíte grafy, směr vývoje (zlepšuje se to, zhoršuje, nebo stagnuje?) a v některých případech i doporučení, co změnit. Skvělý nástroj, pokud vás baví čísla, potřebujete mít přehled nebo se chcete motivovat k lepším návykům.