Recenze JBL Tour One M3: Jedním slovem vynikající

Společnost JBL je dlouhodobě synonymem pro kvalitní zvuk a zajímavé audio technologie. S každou novou generací svých produktů se snaží posouvat hranice toho, co je v oblasti poslechu, a to za rozumnou cenu, možné. Novým a velmi ambiciózním přírůstkem do jejich portfolia jsou sluchátka JBL Tour One M3. Tato prémiová náhlavní sluchátka, představená na CLUB JBL London, nejsou jen dalším modelem v řadě. Přicházejí s revoluční novinkou v podobě JBL SMART Tx. Prvního inteligentního audio vysílače svého druhu, který slibuje bezprecedentní konektivitu a flexibilitu. K tomu přidejme nově vyvinuté 40mm Mica Dome měniče, pokročilé adaptivní potlačení hluku (ANC 2.0), personalizovaný zvuk Personi-Fi 3.0 a pohlcující JBL Spatial 360 se sledováním hlavy. Pojďme se na ně podrobně podívat.

Obsah balení a technické specifikace

U prémiových sluchátek očekáváme i odpovídající balení a příslušenství. JBL Tour One M3 v tomto ohledu nezklamou. V elegantní krabici (pravděpodobně z recyklovaných materiálů, jak je u JBL zvykem) najdeme:

Samotná sluchátka JBL Tour One M3

Pevné cestovní pouzdro

Nabíjecí kabel USB-C na USB-C

Audio kabel USB-C na 3,5mm jack

Záruční list a uživatelskou dokumentaci

Klíčové technické specifikace:

Měniče: 40mm dynamické, Mica Dome konstrukce

Frekvenční rozsah: 10 Hz až 40 kHz (Hi-Res Audio)

Impedance: 18 Ohm

Bluetooth: Verze 5.3 (s podporou LE Audio, Auracast™)

Podporované kodeky: SBC, AAC, LC3, LDAC

Potlačení hluku: True Adaptive Noise Cancelling 2.0 (s 8 mikrofony)

Mikrofony pro hovory: 4 mikrofony s adaptivní beamforming technologií

Výdrž baterie: Až 70 hodin (bez ANC), až 40 hodin (s ANC)

Rychlé nabíjení: 5 minut nabíjení = 5 hodin poslechu

Konektivita: Bluetooth, USB-C (audio i nabíjení), 3,5mm jack (přes USB-C kabel s DAC)

Hmotnost: 278 gramů

Dostupné barvy: Černá, Modrá a Latte, který vypadá na fotografiích obzvláště skvěle

Design a zpracování

JBL Tour One M3 si zachovávají elegantní a moderní vzhled, který je typický pro vyšší řady sluchátek JBL. Design kombinuje prémiové materiály s důrazem na ergonomii a dlouhodobé pohodlí. Náušníky jsou vyplněny měkkou speciální pěnou, která nejenže přispívá ke komfortu, ale také zlepšuje pasivní potlačení okolního hluku (a nosí se fakt parádně). Hlavový most je nastavitelný a dobře rozkládá hmotnost sluchátek, aby netlačily ani při mnohahodinovém poslechu.Uzavřená konstrukce náušníků obepíná celé ucho, což je ideální pro maximální zvukovou izolaci a pohlcující zážitek. Skládací design a přiložené pevné cestovní pouzdro usnadňují přenášení a chrání sluchátka na cestách. Sluchátka jsou na hlavě nesmírně pohodlná a celkově drží na hlavě lépe, než předchozí generace.

Revoluční JBL SMART Tx – Inteligentní audio vysílač

Toto je bezesporu největší inovace, kterou Tour One M3 přinášejí. Na každý pád je nutné zmínit, že tato verze se na CZ/SK trhu zatím nevyskytuje a já tento produkt netestoval. Ve vyšší verzi obsahují sluchátka JBL SMART Tx je malý, externí vysílač s dotykovým displejem, který zásadně rozšiřuje možnosti připojení sluchátek.

Vysílač lze připojit k jakémukoli audio zdroji pomocí USB-C nebo analogového vstupu, což znamená, že můžete bezdrátově poslouchat zvuk z palubních zábavních systémů v letadle, starších počítačů, herních konzolí, televizorů nebo jakéhokoli zařízení, které nemá Bluetooth nebo má jeho zastaralou verzi. Přes něj můžete hudbu rovněž ovládat.

Vylepšená kvalita a latence :Přímý, patentovaný bezdrátový přenos mezi SMART Tx a sluchátky by měl zajistit nižší latenci, vyšší stabilitu připojení a lepší kvalitu zvuku ve srovnání s běžným Bluetooth připojením k některým zdrojům. To oceníte zejména při sledování filmů nebo hraní her.

:Přímý, patentovaný bezdrátový přenos mezi SMART Tx a sluchátky by měl zajistit nižší latenci, vyšší stabilitu připojení a lepší kvalitu zvuku ve srovnání s běžným Bluetooth připojením k některým zdrojům. To oceníte zejména při sledování filmů nebo hraní her. Auracast™ vysílání :SMART Tx dokáže přenášet zvuk z jakéhokoli připojeného zdroje na neomezený počet zařízení kompatibilních s technologií Auracast™. Můžete tak snadno sdílet poslech s přáteli, kteří mají kompatibilní sluchátka.

:SMART Tx dokáže přenášet zvuk z jakéhokoli připojeného zdroje na neomezený počet zařízení kompatibilních s technologií Auracast™. Můžete tak snadno sdílet poslech s přáteli, kteří mají kompatibilní sluchátka. Kinematografický zážitek:Vysílač dokáže přeměnit jakýkoli stereo obsah na pohlcující prostorový zvuk.

JBL SMART Tx tak činí z Tour One M3 skutečně univerzální audio řešení, které překonává běžná omezení bezdrátového poslechu. Ovšem na jeho uvedení na CZ/SK trh musíme čekat.

Fotogalerie JBL Tour One M3_3066 JBL Tour One M3_3067 JBL Tour One M3_3068 JBL Tour One M3_3069 JBL Tour One M3_3070 JBL Tour One M3_3071 Vstoupit do galerie

Zvuk a personalizace (JBL Pro Sound, Mica Dome, Personi-Fi 3.0)

Srdcem každých sluchátek jsou jejich měniče. JBL u Tour One M3 vsadilo na nově vyvinuté 40mm dynamické měniče s Mica Dome konstrukcí. Slída (Mica) je známá svou lehkostí a tuhostí. Výrobce díky tomuto slibuje hluboké basy, vyvážené středy a křišťálově čisté výšky, tedy charakteristický JBL Pro Sound. S tím se plně ztotožňuji. Jelikož jsem předchozí generaci testoval teprve nedávno, mohu u zvukového projevu potvrdit velký krok vpřed. Zvuk je dostatečně hlasitý, hutný, dynamický a čistý. Pokud jste náročnějším posluchačem, oceníte podporu Hi-Res Audio (při kabelovém připojení přes USB-C s integrovaným DAC nebo přes 3,5mm jack kabel) a kodeku LDAC.

Významnou roli hraje také personalizace zvuku. JBL Personi-Fi 3.0 je pokročilá technologie, která prostřednictvím jednoduchého sluchového testu v aplikaci JBL Headphones vytvoří individuální zvukový profil přizpůsobený vašemu sluchu. Sluchátka v základu hrají výborně, tato funkce ale posune projev ještě o kousek dál.

Pohlcující prostorový zvuk

Prostorový zvuk je v posledních letech velkým trendem a JBL přichází s novou generací své technologie JBL Spatial 360, která si klade za cíl proměnit jakýkoli filmový nebo herní obsah na pohlcující kinematografický zážitek. Klíčovým prvkem je integrované sledování pohybu hlavy (Head Tracking). Díky tomu zůstává zvukový obraz pevně ukotven v prostoru, i když otáčíte hlavou. Pokud například sledujete film a postava mluví z levé strany obrazovky, zvuk bude přicházet zleva, i když hlavu natočíte doprava. Funguje to skvěle.

ANC 2.0

Jedním z hlavních lákadel prémiových sluchátek je kvalitní potlačení okolního hluku. JBL Tour One M3 disponují technologií True Adaptive Noise Cancelling 2.0, která využívá pokročilý systém osmi mikrofonů. Tyto neustále monitorují okolní prostředí v reálném čase a dynamicky přizpůsobují úroveň potlačení hluku tak, aby eliminovaly rušivé zvuky. V situacích, kdy potřebujete naopak okolí vnímat, jsou k dispozici funkce Ambient Aware (propouští okolní zvuky) a TalkThru (ztlumí hudbu a zesílí hlasy, abyste mohli vést konverzaci bez sundávání sluchátek). Úroveň těchto funkcí lze přizpůsobit v aplikaci JBL Headphones.

Fotogalerie #2 JBL Tour One M3_3072 JBL Tour One M3_3073 JBL Tour One M3_3074 JBL Tour One M3_3075 JBL Tour One M3_3076 Vstoupit do galerie

Kvalita hovorů

Pro čisté a srozumitelné hovory Tour One M3 využívají čtyři integrované mikrofony s adaptivní beamforming technologií. Tato technologie se zaměřuje na váš hlas a zároveň potlačuje okolní ruchy, což zajišťuje vynikající kvalitu hovorů i v hlučném prostředí. Sluchátka jsou navíc certifikována pro Zoom v režimu kabelového připojení, což podtrhuje jejich vhodnost pro pracovní nasazení. Funkce Seamless SmartTalk automaticky pozastaví hudbu a aktivuje režim propouštění okolního zvuku, jakmile sluchátka detekují váš hlas. Nemusíte tak nic mačkat, když chcete s někým promluvit.

Výdrž baterie a nabíjení

Výdrž baterie je u JBL Tour One M3 skutečně impozantní. Výrobce udává až 70 hodin přehrávání bez ANC a až 40 hodin se zapnutým ANC. To jsou hodnoty, které bez problémů pokryjí i několik dní intenzivního používání. Funkce rychlého nabíjení je také vítaným bonusem. Pouhých 5 minut nabíjení poskytne až 5 hodin poslechu. Plné nabití pak zabere několik hodin.

Aplikace

Aplikace nesoucí název JBL Headphones hraje klíčovou roli v personalizaci a ovládání pokročilých funkcí sluchátek. Natavíte v ní ohledně sluchátek vše důležité. Od ekvalizéru, přes Pesoni-Fi, nastavení režimu propustnosti až po možnost navolit přednastavený hudební režim. Aplikace je přehledná a zcela intuitivní. Stáhnete ji zdarma v App Store či Google Play.

Fotogalerie #3 JBL Tour One M3_3077 JBL Tour One M3_3078 JBL Tour One M3_3079 JBL Tour One M3_3080 JBL Tour One M3_3081 JBL Tour One M3_3083 JBL Tour One M3_3082 Vstoupit do galerie

Vlastní používání

U každé podobné recenze říkám, že nejsem fanoušek náhlavních sluchátek. Nevyhovuje mi konstrukce, design a často omezená možnost s nimi sportovat. A fanouškem nebudu ani po recenzi JBL Tour One M3. Tomuto modelu se nedá avšak upřít několik věcí. Zvuk je opravdu na vysoké úrovni. Čistý, důrazný a dynamický. Naprosto vás vtáhne. Nic se nedá vytknout ani materiálům a celkovému zpracování. ANC nové generace vás naprosto odstřihne od světa. S hovory není žádný problém. Baterii můžete nabíjet při rozumném používání sluchátek v podstatě 1x za měsíc. Aplikace posune poslech ještě dál a sluchátka budete bezproblémově ovládat přes dotykové plochy na nesmírně pohodlných náušnících. K popisu sluchátek by v podstatě stačil pouze tento odstavec. A pokud vám nevadí náhlavní sluchátka či je dokonce vyhledáváte, toto je trefa do černého.

Závěrečné hodnocení

JBL Tour One M3 se jeví jako skutečná vlajková loď, která má ambice konkurovat zavedeným hráčům na poli prémiových ANC sluchátek. Samozřejmě, cena odpovídá prémiovému segmentu, ale pokud hledáte technologicky našlapaná sluchátka, která vám poskytnou maximální flexibilitu, vynikající zvuk a prvotřídní potlačení hluku, s JBL Tour One M3 se nezmýlíte. Jejich cena je 8790 korun.

Slevový kód

Pokud chcete ušetřit 10 %, postačí zadat slevový kód TOM3LSA10. Sleva platí pro prvních 5 objednávek, a to na všechny barvy.

V Česku koupíte sluchátka koupíte zde

Na Slovensku koupíte sluchátka kde