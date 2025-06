Google zásadně mění Gmail: už brzy za vás bude odpovídat AI

Google právě oznámil obří vylepšení, které přetváří Gmail do podoby, o které jsme ještě před pár lety mluvili jako o sci-fi. Nová AI funkce „Help me write“ přichází do Gmailu i na Android a iOS a její možnosti jsou mnohem dál než jen „navrhni odpověď“. Google se rozhodl, že do budoucna budete psát e-maily s minimálním úsilím. Nová funkce „Help me write“ (v české verzi pravděpodobně jako „Pomoz mi napsat“) využívá model Gemini od Googlu.

Pokud jste doteď používali rychlé odpovědi nebo se nechali inspirovat návrhy vět, připravte se na úplně jinou úroveň. Nová funkce už není jen o tom, že za vás doplní větu nebo ukončí mail pozdravem, ale že jej kompletně napíše podlve vašeho zadání za vás. Funkce se přitom integruje přímo do aplikace Gmail na Androidu a iOS. V aplikaci následně stačí říct, třeba „Odpověz klientovi, že posíláme nabídku v příloze a těšíme se na zpětnou vazbu“, a Google za vás vytvoří celý e-mail, včetně profesionální formulace. A pokud se vám výsledek nebude líbit? Není problém ho upravit, přepsat nebo zvolit jiný styl ať už přátelský, formální, stručný nebo rozvedený.

Uživatelé Gmailu po celém světě ročně napíšou přes 1,8 miliardy e-mailů denně. To je neuvěřitelný prostor, kde může AI šetřit čas, snižovat stres a přiznejme si to, pomáhat těm, kdo si nejsou jistí s jazykem, stylem nebo vyjadřováním. Je zajímavé sledovat, kam se Google snaží Gmail posunout. Z e-mailového klienta, kde jsme ručně ladili každý odstavec, se stává nástroj, který za nás odvede většinu práce. A právě v tom je kouzlo AI, ne nahrazovat člověka, ale poskytnout mu superasistenta, kterého si jinak nemůže dovolit.

Pokud používáte Gmail i na iPhonu nebo iPadu, můžete se těšit na stejné AI funkce jako kolegové s Androidem. Stačí mít aplikaci Gmail aktualizovanou na nejnovější verzi a funkce by se měla objevit postupně v následujících týdnech přímo ve vaší aplikaci. Google ji zatím uvolňuje v rámci testování ve Spojených státech, ale brzy dorazí i do dalších regionů. Ať už tedy sedíte u MacBooku, nebo odpovídáte z iPhonu při čekání na kávu, váš osobní AI asistent v Gmailu už bude připraven pomoct. A nutno říct, že ve světě zahlceném komunikací je každá ušetřená minuta k nezaplacení.