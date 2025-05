Skvělé iOS aplikace, které jste v App Store možná přehlédli

< >

Aplikace Wake Up Light přináší jiný přístup k probouzení – využívá postupné rozjasňování světla, které simuluje východ slunce a pomáhá tělu přirozeně se probudit. Díky propojení s HomeKitem si můžete naplánovat probuzení přesně podle svých potřeb – jemné světlo může doplnit oblíbená hudba nebo vůně z chytré aromalampy. Zvlášť v období, kdy je ráno dlouho tma, se Wake Up Light stává vítaným spojencem pro příjemnější start do dne.