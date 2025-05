Nothing šéf bez servítek: Apple ztratil kreativitu. Budoucnost smartphonů? Jediná aplikace

Carl Pei, zakladatel a CEO technologické značky Nothing, si servítky rozhodně nebere. Přestože mezi investory jeho společnosti najdeme i Tonyho Fadella, tedy muže, který pomohl Applu stvořit iPod, v rozhovoru pro magazín Wired si Pei na adresu dnešního Applu nebral servítky. Firma, která jej kdysi přivedla k technologickému světu, už podle něj dávno není tím, čím bývala. A tím to rozhodně nekončí.

„Osobně mě Apple v mládí velmi inspiroval produkty jako například první iPod, první iPhone. Díky nim jsem se rozhodl vstoupit do tohoto odvětví. Ale dnes už je to jen obří korporace, která kreativitu dávno ztratila. Pro mladou generaci už není vůbec inspirativní,“ prohlásil Pei s tím, že právě tato stagnace otevírá prostor pro nové značky, jako je Nothing. I proto se s týmem snaží budovat značku, která bude „znovu inspirující“.

Pod palbu kritiky se dostala i Apple Intelligence, tedy AI nástroj, který měl přinést zásadní revoluci do jablečného světa. „Loni Apple udělal kolem Apple Intelligence obrovské haló. A o rok později? Jsou z toho jen generované emoji. Uživatelé jsou právem skeptičtí,“ nebral si servítky Pei.

A když už je řeč o umělé inteligenci, právě ta je podle něj budoucností celého odvětví. A s ní přichází i radikální změna v tom, jak budeme se smartphony zacházet. „Za pár let budeme mít v telefonu jen jednu jedinou aplikaci a tou bude samotný operační systém,“ řekl konkrétně Pei. Ten se má podle něj stát osobním agentem, který bude znát naše potřeby, předvídat naše akce a samostatně jednat. „Dnes musíme každý úkol rozplánovat, otevřít telefon a všechno si sami odťukat. V budoucnu se ale systém sám postará o to, co chceme nebo potřebujeme. Navrhne řešení, a rovnou ho i provede. Automatizovaně, proaktivně, chytře,“ věří zakladatel Nothing.

A kdy by k této revoluci mělo dojít? Pei je realistou. Podle něj si na to ještě počkáme minimálně 7 až 10 let. „Dnes, kdybychom řekli, že úplně rušíme aplikace, nikdo by si ten telefon nekoupil. Musíme jít krůček po krůčku, ladit, zkoušet, učit se. Uživatelé musí tuhle cestu absolvovat s námi.“ Pei možná mluví o budoucnosti, která je ještě daleko. Ale zároveň o jedné, která rozhodně stojí za pozornost – zvlášť pokud Apple skutečně začíná ztrácet to, co jej kdysi dělalo výjimečným.