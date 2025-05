Apple chystá na příští týden další fitness výzvu za odznáček? Co je třeba ke splnění?

Pokud patříte mezi majitele Apple Watch a rádi si občas zaběháte, měli byste si do kalendáře poznamenat datum 4. června. Apple si totiž i letos připravil speciální fitness výzvu ke Světovému dni běhání (Global Running Day), v rámci které můžete získat exkluzivní odznáček do aplikace Fitness a k tomu i sadu animovaných samolepek do Zpráv.

Podmínky jsou jednoduché: stačí uběhnout alespoň 5 kilometrů a trénink zaznamenat pomocí jakékoli aplikace, která ukládá data do aplikace Zdraví. Výběr je tedy čistě na vás – klidně můžete použít nativní aplikaci Cvičení, ale stejně dobře poslouží třeba Strava nebo Nike Run Club. Důležité je pouze to, aby běžecký trénink proběhl právě 4. června, jiný den se totiž do výzvy nepočítá.

Apple tímto navazuje na loňskou premiéru této běžecké výzvy, která si mezi uživateli rychle získala oblibu. Firma tak nejen podporuje zdravý životní styl, ale zároveň se jí daří budovat komunitní aspekt kolem Apple Watch. Ostatně, podobné výzvy nejsou v systému novinkou – v květnu například rozdávala limitovaný odznak u příležitosti desátého výročí Apple Watch, konkrétně během dne „Global Close Your Rings“.

Chcete-li se tedy pochlubit dalším odznáčkem ve své sbírce, nazujte běžecké boty a vyrazte 4. června alespoň na pětku. A pokud u toho zvládnete ještě přemluvit kamaráda, abyste si zaběhli společně, máte navíc i motivaci navíc.