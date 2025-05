Legendární hra Myst se vrací! Nově ji rozjedete nativně na Apple Silicon

Kultovní herní série Myst od studia Cyan se vrací na Mac v plné síle. Vývojáři oznámili novou generaci her Myst, Riven a Myst III ve verzích „2.0“, které jsou poprvé k dispozici jako nativní aplikace pro čipy Apple Silicon. Hráči si je nyní mohou zakoupit přímo v Mac App Store bez nutnosti obcházení kompatibility nebo používání emulátorů.

Myst je herní legendou

První hra z trilogie, Myst, poprvé vydaná v roce 1993, byla známá svou přelomovou fotorealistickou grafikou a tehdy podpořila rozšíření CD-ROM mechanik mezi uživatele počítačů. Nová Masterpiece Edition této legendární adventury nyní přináší plnou podporu Apple Silicon, vylepšenou grafiku, ovladače a stabilitu. Spolu s ní vychází i aktualizované verze Riven: The Sequel to Myst a Myst III: Exile.

Výhodou nové edice je nejen vyšší výkon na MacBooku s čipy M1, M2 nebo M3, ale i rozšířená kompatibilita. Hry lze nyní spustit už na macOS 10.13, což zpřístupňuje trilogii i majitelům starších Maců. Cyan také přepracoval systém ukládání her a přesunul herní savy do nového umístění v systému.

Hry jsou dostupné v App Store

Kromě toho aktualizace řeší problémy s kurzorem na MacBoocích s výřezem a odstraňuje chyby se stisky kláves z jiných aplikací. Hry nově běží pouze ve 64bitové verzi, ale Cyan zachovává možnost stáhnout 32bitovou variantu přes Steam nebo GOG pro starší systémy.

Vylepšení se dočkal i ScummVM engine, který nyní běží ve verzi 2.9.0. Hry podporují ovladače s emulací myši a nabízí trvalé uživatelské nastavení mezi jednotlivými spuštěními. Na platformách jako Steam, GOG nebo Steam Deck lze očekávat stejnou úroveň výkonu a kompatibility.

Hry Myst a Riven se v Mac App Store prodávají za 5,99 USD, zatímco Myst III: Exile vyjde na 14,99 USD. Pro fanoušky klasických adventur je to ideální příležitost znovu se ponořit do světa Räven Island a pro nové hráče skvělá šance objevit jednu z nejvlivnějších her historie v moderním kabátě.